У ворога знову проблеми: ГУР здійснило чергову успішну атаку на Росію

Вночі 17 грудня дрони атакували Ростовську, Липецьку та Волгоградську області Росії. Це чергова успішна робота української розвідки.

Заяви окупантів, про нібито "збиття" всіх дронів не відповідають дійсності. Про це повідомили джерела 24 Каналу у ГУР.

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Цілі уражені

Джерела 24 Каналу зазначили, що сьогоднішня нічна атака на кілька російських областей – робота ГУР МО.

Традиційні заяви ворожого міноборони, що нібито "ПеВеО все збила" – чергова брехня. Цілі уражені. Внаслідок атаки дронів є руйнування.

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Що відомо про нічну атаку дронами на Росію

Під ранок російські чиновники заявили, що безпілотники атакували Ростовську, Липецьку та Волгоградську області Росії. За їхніми словами, всі дрони вдалося збити та начебто руйнувань немає.

За даними "РБК-Україна", атака була спрямованою по військових об'єктах. Крім того, російські ЗМІ писали, що постраждав, зокрема, аеродром під Ростовом.

Згодом у мережі з'явилися фото наслідків. На них можна побачити щонайменше один пошкоджений ворожий літак. Імовірно, це бомбардувальник Су-34.