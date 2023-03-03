Після пожежі з аеродрому в Єйську зникло 6 винищувачів Су-34

Одразу 6 винищувачів-бомбардувальників Су-34 зникли з російського аеродрому в місті Єйськ. Раніше там повідомляли про дим і вибухи.

Цю інформацію повідомила російська служба "Радіо Свобода", посилаючись на супутникові знімки Planet.com з 15 лютого та 2 березня.

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Раніше розслідувачі "Схем" з посиланням на супутникові знімки Planet Labs повідомляли про сліди пожежі на полігоні біля аеродрому.

За допомогою знімків за 15 лютого журналісти визначили, що раніше у східній частині летовища перебували:

2 винищувачі типу МіГ-29,

2 пасажирські Ту-134,

6 винищувачів типу Су-34 або Су-37,

2 транспортні Ан-72,

1 – Іл-38.

У центральній частині аеродрому фіксували три Іл-38, один Ан-72 та три Су-27, а в західній частині — пасажирський Іл-62 та три транспортні Ан-24 або Ан-26.

З аеродрому в Єйську зникло 6 винищувачів Су-34: дивіться відео

Що відомо про пожежу на російському летовищі

Ще 28 лютого в російському місті Єйськ, що на Кубані, місцеві жителі побачили сильний дим поблизу військового аеродрому. Також повідомлялося про два вибухи.

Відомо, що на західному краю міста розташований великий аеродром спільного використання. На цьому летовищі базується 859-й Центр бойового застосування льотного складу морської авіації та 190-й навчальний змішаний авіаційний полк ВМС РФ.

Голова Єйського району пояснив це "військово-тактичними навчаннями". Адміністрація Єйського району спростовує будь-яку інформацію про вибухи на території аеродрому.