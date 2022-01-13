Аеропорт в Алмати знову працює: звідти вже вилетів перший рейс – показали фото

Аеропорт у казахському місті Алмати відновив свою роботу 13 січня. Він був закритим понад тиждень після захоплення протестувальниками.

Перший рейс вилетів з Алмати у столицю, Нур-Султан, о 9:35 за місцевим часом. У телеграмі Комітету цивільної авіації показали фото пасажирів у будівлі летовища.

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Після відновлення роботи аеропорту внутрішні та міжнародні рейси здійснюватимуться з 8.00 до 21.00. Наприклад, за напрямком Нур-Султан – Алмати – Нур-Султан на 13 січня заплановано 8 рейсів. Їх виконуватимуть літаки авіакомпаній "Ейр Астана", SCAT та Qazaq Air.

В які міста та країни відновили вильоти

Судячи з інформаційного табло, яке видно на фотографіях, кілька ранкових рейсів все ж скасували – у казахські Атирау, Шимкент, Усть-Каменогорськ та південнокорейський Сеул (аеропорт Інчхон). У проміжку між 11:00 та 13:00заплановані рейси у Нур-Султан, Усть-Каменогорськ, Кизилорду (Казахстан), Сеул, Ташкент (Узбекистан), Баку (Азербайджан).

Ааеропорт в Алмати знову працює / Фото з телеграм-каналу Комітету цивільної авіації