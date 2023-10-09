Через загрозу нападу на іранський літак: аеропорт Гамбург призупинив роботу
9 жовтня у німецькому аеропорту Гамбург призупинені всі рейси. Це все через загрозу нападу на літак, який прибув з Тегерана.
З 12:40 не було зльотів та посадок. Про це повідомили в адміністрації аеропорту Гамбург, інформує 24 Канал.
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Аеропорт Гамбург призупинив роботу
Як розповів представник аеропорту, були призупинені всі рейси через загрозу нападу на літак зі столиці Ірану Тегерана.
У зв'язку із заходами федеральної поліції зліт і посадка протягом короткого часу неможливі. Можливі затримки рейсів. Стежте за статусом вашого рейсу,
– наголосили співробітники авіакомпанії.
Зауважимо, що літак з Тегерана приземлився у Гамбурзі близько 12:20 і наразі перебуває в особливій зоні. 198 пасажирів та 16 членів екіпажу проходять перевірку безпеки.
Іран допоміг спланувати атаку на Ізраїль, – ЗМІ
- За словами високопоставлених членів ХАМАСу та Хезболли, представники служби безпеки Ірану допомогли спланувати раптову атаку на Ізраїль. Остаточно напад схвалили на зустрічі в Бейруті.
- Водночас представники США заявили, що не бачили доказів причетності Ірану.
- Втім, європейський чиновник і радник сирійського уряду надав такі ж дані про участь Тегерану в підготовці нападу, як і високопоставлені члени ХАМАС і Хезболли.