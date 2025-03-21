Лондонський Гітроу відновив роботу після пожежі на підстанції: влада розслідує інцидент

Аеропорт Гітроу у Лондоні повністю відновив свою роботу після пожежі на електропідстанції. Цей інцидент розслідує британський уряд.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Що відомо про відновлення роботи Гітроу

Генеральний директор лондонського аеропорту Гітроу Томас Волдбі повідомив, що станом на суботу, 22 березня, аеропорт працює у звичному режимі. Водночас він підкреслив, що авіакомпаніям доведеться розв'язувати питання з пасажирами, які застрягли через вчорашні перебої.

Прессекретар Гітроу підтвердив цю інформацію.

Ми можемо підтвердити, що аеропорт Гітроу сьогодні відкритий і працює у повному обсязі. Команди по всьому аеропорту продовжують докладати максимум зусиль, аби підтримати пасажирів, які постраждали внаслідок учорашнього відключення на електропідстанції за межами аеропорту,

– сказав Волдбі.

На запитання, скільки рейсів буде затримано або скасовано 22 березня, він відповів, що не очікується "значної кількості", але наголосив, що затримки та скасування можуть траплятися у будь-який "напружений день".

Також Волдбі висловив щире співчуття пасажирам за завдані незручності.

"Ми докладали всіх зусиль, аби впоратися з наслідками цієї аварії", – запевнив він.

Він додав, що резервні системи аеропорту спрацювали вчора, проте вони не призначені для забезпечення електропостачання всього комплексу. Адже Гітроу щодня споживає стільки ж енергії, скільки місто.

Що відомо про розслідування, яке анонсує уряд Британії

Міністр енергетичної безпеки Великої Британії Ед Мілібенд також написав у соцмережі Х, що уряд країни розпорядився провести термінове розслідування відключення електроенергії, яке зачепило аеропорт Гітроу та прилеглі райони.

Міністр підкреслив, що уряд налаштований "ґрунтовно з'ясувати, що сталося, і які висновки слід зробити".

За його словами, перевірку здійснить NESO – незалежний національний оператор енергетичної системи Великої Британії. Також уряд співпрацює з державним регулятором Ofgem.

Очікується, що NESO оприлюднить свої перші висновки протягом шести тижнів.

До слова, роботу аеропорту Гітроу паралізувала пожежа, що виникла на підстанції в місті Хейс, приблизно за 2,5 кілометри від аеропорту. Окрім самого летовища, без електроенергії також лишилися тисячі будинків у цьому районі.