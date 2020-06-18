Аеропорт "Київ" (Жуляни) в ніч проти 17 червня відновив міжнародні авіаперельоти, проте станом на вечір 18 червня летовище виглядало зовсім порожнім.

Перший літак, який прийняв аеропорт "Київ", прилетів з Мінська, повідомляє 24 канал. 17 червня також запрацювали європейські напрямки авіакомпанії Wizz Air.

Читайте також МАУ скасувала більшість напрямків до 1 серпня: які рейси все ж відбудуться

Проте в аеропорті зазначили, що інформацію на табло коригують у залежності від того, які саме країни відкривають свій повітряний простір.

Зауважимо, що 17 червня близько 20:00 з аеропорту "Київ" вирушив літак до Копенгагена. Один з пасажирів цього рейсу зафіксував на фото і відео кадри з аеропорту, які надав 24 каналу. Так, летовище виглядало безлюдним та порожнім.

Дивіться фото з порожнього аеропорту "Київ" / Фото 24 каналу

Дивіться відео з аеропорту "Київ":

Додамо, що в аеропорті Київ через пандемію коронавірусу діють спеціальні заходи. Вхід – через агентів пасажирського обслуговування, які здійснюють температурний скринінг. До аеропорту пускають лише з квитками, а тих, хто супроводжує, до терміналів не пускають.

Авіасполучення в Україні відновили з 15 червня.



В які країни можуть літати українці після відкриття аеропортів / Інфографіка 24 каналу