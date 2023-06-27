Літак Пригожина приземлився у Білорусі, – "Білоруський Гаюн"

До Білорусі прилетів літак керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. Борт, на якому, ймовірно, перебуває ватажок, сів в аеропорту зранку 27 червня.

Про це повідомила аналітична група "Білоруський Гаюн". Початково очікувалося, що літак приземлиться у Національному аеропорту Мінська. За кілька хвилин судно змінило свій напрямок до військового аеродрому Мачулищі.

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У Мінськ летить літак Пригожина. Наразі літак заходить на посадку у Національному аеропорту Мінськ. Посадка бізнес-джету з реєстраційним номером RA-02795 очікується через 10–15 хвилин,

– йдеться у повідомленні.

Станом на 07:40 моніторингова група повідомила, що літак здійснив посадку на військовому аеродромі Мачулищі під Мінськом.

Довідка. Як відомо, ватажок домовився, що вирушить до Білорусі після невдалого держперевороту у Росії, який сам терорист назвав "маршем справедливості".

Ймовірно, Пригожину таки довелось виконати обіцянку. А ось чи виконають свої зобов'язання у Кремлі і чи гарантуватимуть йому та його найманцям безпеку – наразі складно відповісти, адже Путін не пробачає зрадникам. Наприклад, кримінальну справу проти Пригожина, як це обіцяли, таки не закрили.

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