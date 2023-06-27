Літак Пригожина приземлився у Білорусі, – "Білоруський Гаюн"
Джерело:"Білоруський Гаюн"
До Білорусі прилетів літак керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. Борт, на якому, ймовірно, перебуває ватажок, сів в аеропорту зранку 27 червня.
Про це повідомила аналітична група "Білоруський Гаюн". Початково очікувалося, що літак приземлиться у Національному аеропорту Мінська. За кілька хвилин судно змінило свій напрямок до військового аеродрому Мачулищі.
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У Мінськ летить літак Пригожина. Наразі літак заходить на посадку у Національному аеропорту Мінськ. Посадка бізнес-джету з реєстраційним номером RA-02795 очікується через 10–15 хвилин,
– йдеться у повідомленні.
Станом на 07:40 моніторингова група повідомила, що літак здійснив посадку на військовому аеродромі Мачулищі під Мінськом.
Довідка. Як відомо, ватажок домовився, що вирушить до Білорусі після невдалого держперевороту у Росії, який сам терорист назвав "маршем справедливості".
Ймовірно, Пригожину таки довелось виконати обіцянку. А ось чи виконають свої зобов'язання у Кремлі і чи гарантуватимуть йому та його найманцям безпеку – наразі складно відповісти, адже Путін не пробачає зрадникам. Наприклад, кримінальну справу проти Пригожина, як це обіцяли, таки не закрили.
Головне про "перебазування" Пригожина до Білорусі
- В Інституті вивчення війни вважають, що Білорусь не надасть бойовикам ПВК "Вагнера" надійного притулку, якщо Кремль буде тиснути на Лукашенка.
- Перебазування до сусідньої держави може стати для Пригожина та його найманців пасткою.
- Ба більше, бойовики в Білорусі навряд чи зможуть сховатися від російських розпоряджень про екстрадицію, якщо Путін звинуватить їх у державній зраді.
- Чим займатиметься Пригожин у Білорусі – теж невідомо. Фактично той поставив себе в дуже обмежені рамки.