Спали на підлозі: у Санкт-Петербурзі скасували понад 300 рейсів через загрозу дронової атаки
- У Санкт-Петербурзі в аеропорту Пулково понад 300 рейсів затримано або скасовано через загрозу атаки безпілотників.
- Пасажири були змушені ночувати на підлозі термінала, а аеропорт поступово відновлює роботу після коригування обмежень у повітряному просторі.
У Санкт-Петербурзі в аеропорту Пулково понад 300 рейсів затримано або скасовано через обмеження польотів. Пасажири були змушені ночувати просто на підлозі термінала.
В аеропорту Пулково виник транспортний колапс через багатогодинні обмеження на польоти. Про це повідомляє низка російських пабліків, зокрема телеграм-канал Shot.
Що відомо про ситуацію в аеропорту Санкт-Петербургу?
За попередніми даними, відкладено виліт понад сотні літаків, ще десятки рейсів скасовано. На приліт також фіксуються значні затримки, частина рейсів не виконана. Зокрема, йдеться про напрямки з Москви, Ханти-Мансійська, а також міжнародні рейси до Шанхаю, Пхукета, Ташкента та інших міст.
Через обмеження роботи аеропорту пасажирам довелося ночувати у терміналі, зокрема просто на підлозі. Частина людей використовувала підручні засоби, щоб облаштувати місця для відпочинку, очікуючи відновлення рейсів.
В аеропорту Санкт-Петербургу люди спали на підлозі: дивіться відео
Обмеження були запроваджені на тлі повідомлень про атаку безпілотників і роботу протиповітряної оборони. Зокрема, у районі Гатчина пролунали вибухи, які, за попередніми даними, пов'язані зі знищенням дронів. Місцеві жителі повідомляли про гучні звуки та спалахи в небі. За інформацією російських посадовців, протягом доби в Ленінградській області було збито понад 60 безпілотників. Окремо повідомлялося про знищення ще одного дрона в районі Гатчини. Водночас офіційної інформації про постраждалих чи руйнування не надходило.
Через небезпеку частина літаків не могла здійснити посадку і кружляла над різними регіонами, зокрема над Новгородською та Ярославською областями, очікуючи дозволу на приземлення.
Згодом у Пулково повідомили про поступове відновлення прийому та відправки рейсів. Робота аеропорту відновлюється за погодженням із відповідними органами після коригування обмежень у повітряному просторі.
Де в Росії нещодавно лунали вибухи?
У ніч на 23 березня безпілотники завдали удару по морському порту у Приморську, що є одним з найбільших нафтових терміналів Росії. Губернатор Ленінградської області підтвердив атаку та заявив про знищення пів сотні безпілотників, проте пожежу у порту все ж визнав.
22 березня в Уфі сталася пожежа в районі НПЗ Башнефть вона супроводжувалася вибухами та автоматними чергами. Міноборони Росії заявило про знищення 25 українських безпілотників у різних регіонах, зокрема Московській, Брянській та інших областях.
Уночі 21 березня Сили оборони удари по об'єктах нафтопереробного заводу в Саратовській області Росії. Попередньо, пошкоджено установку вторинного перероблення нафти та вертикальний резервуар РВС-10000.