У кількох аеропортах Росії ввели обмеження
- У російських аеропортах Волгограда та Саратова ввели обмеження через атаку безпілотників.
- Аеропорти тимчасово не приймають і не відправляють рейси, запроваджено план "Килим".
Ввечері 8 квітня у російських телеграм-каналах почали скаржитися на атаку нібито українських безпілотників. Там заявили, що внаслідок цього ввели обмеження в аеропортах.
Наразі вони стосуються аеропортів Волгограда та Саратова. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські телеграм-канали.
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Що відомо про введення обмежень в аеропортах Росії
Близько 20:40 повідомлялося, що тимчасові обмеження запровадили лише в аеропорту Волгограда. Однак, за кілька хвилин у російських телеграм-каналах з'явилася інформація про введення обмежень і в аеропорту Саратова.
Там ввели план "Килим". Наразі ці аеропорти тимчасово не приймають і не відправляють рейси.
До слова, 7 квітня Повітряні сили ЗСУ завдали удару по комплексу складських приміщень, який активно використовувався збройними силами Росії в Озерках Курської області. Внаслідок влучного удару було знищено ангари, кілька військових будівель та технічне обладнання.
Окрім цього, вдалося ліквідувати понад 30 окупантів, у тому числі екіпажі БпЛА та ремонтників.