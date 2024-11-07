Україна готується відкрити небо: коли чекати перші авіарейси

Польоти в українських аеропортах можуть відновитися вже в січні 2025 року. Йдеться про авіарейси у Львові або у Борисполі.

Про це розповідає Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву старшого партнера компанії Marsh McLennan Кріспіна Еллісона, повідомляє 24 Канал. За його словами, у січні можна побачити п'ять-шість авіакомпаній, які захочуть відновити польоти з України.

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Відновлення авіарейсів в Україні

Еллісон наголосив, що з огляду на страхові механізми, першим відкриттям доцільніше розглядати саме "Львів". Однак президент України Володимир Зеленський наполягає, щоб першим став міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Президент не буде в захваті від моїх слів, адже він акцентує увагу на "Борисполі", але ми розглядаємо спочатку "Львів" – лише сім хвилин польоту від Польщі,

– пояснив представник Marsh McLennan.

За словами Еллісона, пасажирські літаки, як Airbus A320 і Boeing 737, потребуватимуть страхового покриття обсягом мінімум 750 мільйонів доларів.

Остаточне рішення щодо відновлення польотів ухвалюватиметься в Офісі президента й залежатиме від рівня безпеки та роботи протиповітряної оборони.

Я продовжую наголошувати, що Львів значно безпечніший, ніж Тель-Авів. Хоча це може комусь не подобатися, але така правда,

– додав він.

Міністерство розвитку громад і територій України за підтримки посольства США вже розробило "дорожню карту" відкриття повітряного простору України в умовах воєнного стану.

У співпраці з Marsh McLennan і пулом страхових компаній, включно з провідною компанією АСКОТ, в Україні реалізовано програму страхування суден UNITY, яка вже забезпечує безпечну роботу суден у "морському коридорі" з чорноморських портів.

До слова, небо України закрите для цивільної авіації з першого дня повномасштабної війни. Але починаючи з 2022 року розпочались дискусії щодо потенційного відкриття українських аеропортів для населення. Тоді експерти визначили Ужгород, Львів та Бориспіль як варіанти для цієї ініціативи.