Аеропорт Гамбурга закрили через озброєного чоловіка: він утримує у заручниках 4-річну дитину
Джерело:Bild
Аеропорт Гельмута Шмідта у Гамбурзі увечері 4 листопада закрили через озброєного чоловіка. Авіасполучення наразі зупинили.
Німецькі ЗМІ повідомляють, що невідомий на Audi пробив загородження аеропорту й влаштував декілька пожеж. Наразі триває масштабна поліцейська операція.
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Поліція веде переговори з озброєним чоловіком
Польоти негайно зупинили. Декілька літаків, які наближалися до аеропорту Гельмута Шмідта, перенаправили у Ганновер.
За попередніми даними, чоловік так поводиться через сімейну драму з опікою. Його дружина зателефонувала правоохоронцям й повідомила, що він рухається у бік аеропорту.
Згодом німецькі ЗМІ повідомили, що чоловік утримує у заручниках 4-річну дитину. Як виявилося, це – його рідна донька, яку чоловік хоче вивезти до себе на батьківщину – у Туреччину.
Станом на 06:40 п'ятого листопада поліцейська операція в аеропорту Гамбурга триває. Як пише DW, поліція веде переговори з озброєним чоловіком в аеропорту Гамбурга.
Таблоїд Bild з посиланням на поліцію повідомляє, що чоловік увірвався на територію аеропорту на автомобілі, викинув із машини дві палаючі пляшки, "свого роду коктейль Молотова", здійснив кілька пострілів і припаркував машину просто поруч із літаком.
Аеропорт Гамбурга закрили через озброєного чоловіка: дивіться відео
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