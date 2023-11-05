Аеропорт Гамбурга закрили через озброєного чоловіка: він утримує у заручниках 4-річну дитину

5 листопада 2023, 11:28
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Джерело:

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Аеропорт Гельмута Шмідта у Гамбурзі увечері 4 листопада закрили через озброєного чоловіка. Авіасполучення наразі зупинили.

Німецькі ЗМІ повідомляють, що невідомий на Audi пробив загородження аеропорту й влаштував декілька пожеж. Наразі триває масштабна поліцейська операція.

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Поліція веде переговори з озброєним чоловіком

Польоти негайно зупинили. Декілька літаків, які наближалися до аеропорту Гельмута Шмідта, перенаправили у Ганновер. 

За попередніми даними, чоловік так поводиться через сімейну драму з опікою. Його дружина зателефонувала правоохоронцям й повідомила, що він рухається у бік аеропорту. 

Згодом німецькі ЗМІ повідомили, що чоловік утримує у заручниках 4-річну дитину. Як виявилося, це – його рідна донька, яку чоловік хоче вивезти до себе на батьківщину – у Туреччину. 

Станом на 06:40 п'ятого листопада поліцейська операція в аеропорту Гамбурга триває. Як пише DW, поліція веде переговори з озброєним чоловіком в аеропорту Гамбурга.

Таблоїд Bild з посиланням на поліцію повідомляє, що чоловік увірвався на територію аеропорту на автомобілі, викинув із машини дві палаючі пляшки, "свого роду коктейль Молотова", здійснив кілька пострілів і припаркував машину просто поруч із літаком.

Аеропорт Гамбурга закрили через озброєного чоловіка: дивіться відео

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Автор: Мар'яна Бекало