В аеропорту Москви чоловік спробував здати себе в багаж – вдалося так собі: відео

Кумедний випадок трапився в Шереметьєво – це один із найбільших аеропортів Москви у Росії. Один із пасажирів там вирішив, що може зіграти роль валізи.

Пасажир той, кажуть, був дуже нетверезим. Тож і подорож його не стала далекою.

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Коли напився "в чемодан"

Молодий чоловік спробував оминути стійки реєстрації та потрапити на летовище по стрічках для багажу.

Інцидент у Шереметьєво (Росія, Москва) трапився ще 28 липня, однак відео неймовірних пригод "живої валізи" у мережі з'явилося тільки зараз, 8 серпня.

Порушник був, як кажуть очевидці, у стані сильного алкогольного сп'яніння.

На жаль, ми не знаємо, куди мав намір попрямувати чоловік у відео, але чітко бачимо, що обмежилася його подорож тільки стрічками для транспортування багажу.

У підсумку ж його рух завершився у пристрої для сканування багажу – у ньому чоловік застряг, а вибратися зміг тільки за допомоги правоохоронців.

Вони його й забрали – до відділку.