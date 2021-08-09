В аеропорту Москви чоловік спробував здати себе в багаж – вдалося так собі: відео
9 серпня 2021 , 05:34Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Baza
Кумедний випадок трапився в Шереметьєво – це один із найбільших аеропортів Москви у Росії. Один із пасажирів там вирішив, що може зіграти роль валізи.
Пасажир той, кажуть, був дуже нетверезим. Тож і подорож його не стала далекою.
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Коли напився "в чемодан"
Молодий чоловік спробував оминути стійки реєстрації та потрапити на летовище по стрічках для багажу.
- Інцидент у Шереметьєво (Росія, Москва) трапився ще 28 липня, однак відео неймовірних пригод "живої валізи" у мережі з'явилося тільки зараз, 8 серпня.
Порушник був, як кажуть очевидці, у стані сильного алкогольного сп'яніння.
- На жаль, ми не знаємо, куди мав намір попрямувати чоловік у відео, але чітко бачимо, що обмежилася його подорож тільки стрічками для транспортування багажу.
У підсумку ж його рух завершився у пристрої для сканування багажу – у ньому чоловік застряг, а вибратися зміг тільки за допомоги правоохоронців.
Вони його й забрали – до відділку.І як тут не згадати про: кота, який напав на пілота і змусив його посадити екстрено літак, або про паніку на борту, штурман якого пролив каву на панель керування. Хоча всі рекорди у шкалі дивацтв б'є, мабуть, випадок із пасажиркою, яка відкрила аварійні двері літака, бо їй стало спекотно.