У Санкт-Петербурзі вантажівка врізалася у пасажирський літак: на борту були люди

У Санкт-Петербурзі у літак російської авіакомпанії під назвою "Побєда" врізалася вантажівка. Повідомляється, що на той момент на борту перебували люди.

Літак повинен був летіти з аеропорту Пулково. Ще нещодавно там вводили план "Кавьор" через нібито загрозу атаки безпілотника. Літаки були вимушені "намотувати круги" навколо міста.

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Вантажівка врізалася у літак

Російські телеграм-канали повідомляють, що у ніч проти 9 березня у Санкт-Петербурзі в аеропорту Пулково вантажівка пошкодила крило пасажирського літака. Повідомляється, що борт повинен був вилетіти до Новосибірська.

Згідно з оприлюдненою інформацією, спецвантажівка, яка привозить на борт харчування, рухалася заднім ходом і врізалася і ліве крило літака. Він належить російській авіакомпанії з досить іронічною назвою "Побєда".

Інцидент стався о 23:10 8 березня, уточнили у Північно-Західній транспортній прокуратурі,

– мовиться у повідомленні російських телеграм каналів.

За попередніми даними, на борту під час інциденту перебували 173 пасажири, які на той момент уже порозсідалися на свої місця перед вильотом.

Повідомляють, що внаслідок цієї ситуації ніхто не постраждав. Однак пасажирів довелося висадити й відправити їх іншим рейсом, який вилетів орієнтовно о 00:34.

Також зазначається, що пошкоджене судно станом на зараз знаходиться на стоянці аеропорту. Наразі виконуються технічні роботи.

Місцева прокуратура встановлює причини інциденту. Слідчі проводять перевірку та оцінюють збитки.

В аеропорті Пулково не вперше трапляються подібні ситуації