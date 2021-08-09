В аеропорту Сицилії можливі затримки рейсів через виверження вулкану Етна: відео

9 серпня 2021 , 17:34
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Джерело:

Wanted in Rome

На італійському острові Етна вночі проти 9 серпня знову прокинувся вулкан Етна. Через це аеропорт Катанії заявив про можливі затримки рейсів.

Небезпеки для населених пунктів немає

Виверження розпочалася близько 4 години ранку. За словами Бориса Бенке з Національного інституту геофізики та вулканології Італії, під час діяльності вулкану не було "нічого ненормального".

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Чорний попіл накрив будинки та вулиці у провінції Катанія на північному сході Сицилії. Саме через вулканічний попіл і можливі затримки рейсів.

Прибирати вулиці італійці почали ще зранку. Повідомлень про зруйновані будівлі не було.

На Сицилії прокинувся вулкан Етна: відео

Вулканічний попіл покрив вулиці провінції: відео

Попередні виверження Етни

  • 14 липня вулкан прокинувся. Він викинув лаву та густий дим.
  • Попелясті хмари над найвищим у Європі діючим вулканом підіймалися у пікові хвилини на 10 кілометрів вгору.
  • Однак евакуацію населення місцева влада не оголошувала.
Автор: Софія Мінджоса