Зіткнувся з вертольотом: у США впав пасажирський літак

Ввечері середи у США сталася авіакатастрофа. Впав пасажирський літак, після зіткнення в повітрі з вертольотом Army Black Hawk поблизу аеропорту Рейгана у Вашингтоні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reurters.

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Авіакатастрофа у Вашингтоні 29 січня

За словами чиновників, регіональний пасажирський літак American Airlines та американський вертоліт Army Black Hawk впали в річку Потомак після зіткнення в повітрі біля національного аеропорту Рейгана у Вашингтоні ввечері 29 січня.

У The Washington Post повідомили, що з води було витягнуто кілька тіл загиблих. Сенатор Тед Круз з Техасу написав у соцмережах: "Ми знаємо, що є жертви". Однак, скільки загиблих, – не уточнив.

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У США впав літак: дивіться відео

Агентство з посиланням на джерела в American Airlines пише, що на борту літака мали бути 60 пасажирів, 2 пілоти та стільки ж членів екіпажу. За словами американського чиновника, на борту вертольота перебували 3 солдатів.

У NBC повідомили, що 4 живих людей витягли з річки Потомак. Вебкамера, знята з Центру Кеннеді у Вашингтоні, показала вибух у повітрі над річкою, коли літак, охоплений полум'ям, стрімко падав донизу.

Федеральне управління цивільної авіації США заявило, що регіональний літак авіакомпанії PSA Airlines зіткнувся в повітрі з гелікоптером під час заходу на посадку в аеропорту Рейгана.

За даними FAA, PSA виконувала рейс 5342 авіакомпанії American Airlines, який вилетів з Вічіти, штат Канзас. Поліція повідомила, що в пошуково-рятувальній операції на річці Потомак, яка межує з аеропортом, беруть участь багато служб.

Десятки підрозділів поліції, швидкої та спецпризначенців, деякі з яких переправлялися на човнах, розташувалися вздовж річки й попрямували до позицій вздовж злітно-посадкової смуги аеропорту Рейгана. ЗМІ у прямому ефірі показували кілька човнів у воді, які блимали синіми й червоними вогнями.

