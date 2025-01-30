Зіткнувся з вертольотом: у США впав пасажирський літак
- У США пасажирський літак зіткнувся з вертольотом Army Black Hawk і впав у річку Потомак біля Національного аеропорту Рейгана у Вашингтоні.
- ЗМІ повідомляють, що є загиблі. Також з посиланням на джерела пишуть, що на борту літака могли бути 60 пасажирів, 2 пілотів і 2 члени екіпажу.
Ввечері середи у США сталася авіакатастрофа. Впав пасажирський літак, після зіткнення в повітрі з вертольотом Army Black Hawk поблизу аеропорту Рейгана у Вашингтоні.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reurters.
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Авіакатастрофа у Вашингтоні 29 січня
За словами чиновників, регіональний пасажирський літак American Airlines та американський вертоліт Army Black Hawk впали в річку Потомак після зіткнення в повітрі біля національного аеропорту Рейгана у Вашингтоні ввечері 29 січня.
У The Washington Post повідомили, що з води було витягнуто кілька тіл загиблих. Сенатор Тед Круз з Техасу написав у соцмережах: "Ми знаємо, що є жертви". Однак, скільки загиблих, – не уточнив.
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У США впав літак: дивіться відео
Агентство з посиланням на джерела в American Airlines пише, що на борту літака мали бути 60 пасажирів, 2 пілоти та стільки ж членів екіпажу. За словами американського чиновника, на борту вертольота перебували 3 солдатів.
У NBC повідомили, що 4 живих людей витягли з річки Потомак. Вебкамера, знята з Центру Кеннеді у Вашингтоні, показала вибух у повітрі над річкою, коли літак, охоплений полум'ям, стрімко падав донизу.
Федеральне управління цивільної авіації США заявило, що регіональний літак авіакомпанії PSA Airlines зіткнувся в повітрі з гелікоптером під час заходу на посадку в аеропорту Рейгана.
За даними FAA, PSA виконувала рейс 5342 авіакомпанії American Airlines, який вилетів з Вічіти, штат Канзас. Поліція повідомила, що в пошуково-рятувальній операції на річці Потомак, яка межує з аеропортом, беруть участь багато служб.
Десятки підрозділів поліції, швидкої та спецпризначенців, деякі з яких переправлялися на човнах, розташувалися вздовж річки й попрямували до позицій вздовж злітно-посадкової смуги аеропорту Рейгана. ЗМІ у прямому ефірі показували кілька човнів у воді, які блимали синіми й червоними вогнями.