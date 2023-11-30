Тролі 80 левела: ЗСУ влаштували для окупантів "вечірку зі спецефектами"

Група аеророзвідки Foxtrot у складі 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади не тільки відпрацювала по окупантах, а й потролила їх у своєму телеграм-каналі. Тож весело було і мертвим, і живим росіянам.

Наші бійці влаштували росіянам вибухову "вечірку". Як зазначили аеророзвідники, розвага вдалася. Вони вразили один зі знищених будинків, де залишки піхоти окупантів зібралися після невдалого штурму.

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Що відомо про удар по росіянах

Вони, мабуть, хотіли влаштувати собі вечірку. Гулянку ворога побачив оператор нашої ударної групи. Росіяни мали не зовсім щасливий вигляд. Тож ми додали трішки спецефектів!

– пишуть аеророзвідники.

Росіян видно дуже добре, а це значить, що наші захисники напрочуд майстерні.

Атака аеророзвідків Foxtrot по росіянах: дивіться відео

Ролик повен іронії: у ньому використано відомі треки, зокрема "Козацький марш" і сучасну музику. Також результати влучного удару з'являються після слів "кілька хвилин по тому" англійською.

"Непрохані гості відправляються додому задоволеними, хоч і в чорних пакетах. Якщо ваша вечірка не схожа на цю – можете навіть не запрошувати", – кепкують наші бійці.

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Сили оборони невтомно кошмарять окупантів

Наприклад, СБУ підірвала єдине залізничне сполучення Росії з Китаєм. Мова про Байкало-Амурську магістраль, а конкретно – Північномуйський тунель імені Бессолова в Бурятії. Таким чином було перерізано військові поставки з Китаю.