В Афганістані підірвалося авто: загинули щонайменше 10 співробітників афганських сил безпеки

Поблизу районного управління поліції в районі Кайсар в Афганістані вибухнув замінований автомобіль. У результаті інциденту загинули щонайменше 10 співробітників афганських сил безпеки.

Про вибух авто та жертв видання пише з посиланням на слова губернатора району Кайсар Абдула Баки Хашимі.

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Підрив автівки в Афганістані

У районі Кайсар неподалік від районного управління поліції підірвалася машина. Хашимі заявив, що у результаті вибуху загинули 10 співробітників афганських сил безпеки. Водночас інші джерела стверджують, що кількість жертв може сягати 30.

Окрім цього, щонайменше 20 представників сил безпеки захопили в полон під час нападу, ще 18 – отримали поранення.

Кайсар 6 червня був на межі захоплення талібами.

Таліби захоплюють окремі райони в Афганістані: що відомо

Ввечері 4 червня таліби захопили район Доаб. Урядові сили залишили його після 20 днів опору. "Талібан" заблокував маршрути постачання в Доаб, змусивши уряд евакуюватися.

Цей район став третім, захопленим талібами з вечора 3 червня. Перед цим "Талібан" зайняв ще 2 райони на півдні провінцій Забул і Урузган.