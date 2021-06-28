В Афганістані урядові війська ліквідували 6 бойовиків Талібану, які закладали міни

На півночі Афганістану бойовики Талібану намагалися закласти міни вздовж дороги, яка сполучає провінцію Кандуз зі столицею Кабулою. Урядові війська вчасно відреагували на інцидент.

Бійці уряду завдали нищівного авіаудару по бойовиках, ліквідувавши одразу 6 талібанців.

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Як стало відомо урядовим військовим з власних джерел, бойовики займалися мінування автошляху.

Реагуючи на злиту інформацію, бойові літаки завдали по них удару, знищивши шістьох на місці,

– мовиться у матеріалі.

Раніше представники місцевих органів з надання допомоги на півночі Афганістану заявили, що тисячі сімей перемістили через те, що урядові війська борються з бойовиками Талібану за контроль над ключовим містом Кундуз.

Яка зараз ситуація в Афганістані

Від початку виведення очолюваних США сил з Афганістану, Талібан захопив понад 70 районів Афганістану, однак упродовж останнього тижня урядовим силам вдалося повернути кілька з них під свій контроль.