Афганка народила на борту літака під час евакуації: неймовірні фото з малюком

Авіакомпанія Turkish Airlines виконувала евакуаційний рейс з Афганістану до Бірмінгема, що у Великій Британії. Просто на борту літака одна з пасажирок почала народжувати.

На висоті 10 тисяч метрів

26-річна афганка Соман Нурі повідомила екіпажу про те, що у неї почалися перейми. Бортпровідники запитали, чи є серед присутніх лікарі.

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Медиків на борту не було, тож екіпажу довелося справлятися самостійно. Вони діяли згідно з тими правилами, яких їх навчали.

Афганська біженка народила здорову дівчинку. У цей момент літак перебував на висоті 10 тисяч метрів у повітряному просторі Кувейту.



Новонароджена дитина та екіпаж / Фото Anadolu



Жінка народила на висоті 10 тисяч метрів / Фото Anadolu

Як почувається породілля та дитина

Стан здоров'я і мами, і дитини задовільний. Дівчинку назвали Хавва – таке ім'я їй дав екіпаж.

Хавва – жіноче ім'я Єва. У перекладі з турецької мови означає "повітря".

Літак таки приземлили в Кувейті. Пізніше він знову злетів до Великої Британії.

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