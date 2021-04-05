Афганська армія відвоювала ключовий район у талібів

Афганські сили безпеки відвоювали у руху "Талібан" ключовий район на півдні провінції Кандагар. Під час операції загинули та отримали поранення десятки бойовиків.

Таку інформацію наводить місцеве Міністерство оборони. Місцеві чиновники також підтвердили, що район Аргандаб 4 квітня перейшов під контроль уряду.

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Що відомо про звільнення ключового району

У заяві міністерства йдеться про те, що війська відвоювали у руху "Талібан" ключовий район на півдні провінції Кандагар.

Під час звільнення Аргандаба та прилеглих районів щонайменше 37 бойовиків загинули та ще 28 отримали поранення.

Крім того, силовики "вилучили 90 мотоциклів", а також знищили "велику кількість зброї", яка належала бойовикам.

Посадовці заявили, що також постраждали цивільні громадяни. Зокрема, деякі з них були змушені залишити свої будинки під час сутичок між урядовими силами та бойовиками. Однак інформації про жертви серед цивільного населення влада не наводить.

Що відомо про реакцію талібів

Рух "Талібан" наразі ще не коментував ці повідомлення.

Чиновники в Кандагарі заявляють, що таліби розміщували міни вздовж доріг в Аргандабі, а це може затримати повернення біженців до своїх домівок.