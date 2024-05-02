Де розташований "Афіпський НПЗ": показуємо на карті

Неспокійною видалася ніч на 2 травня для росіян. Невідомі дрони атакували Краснодарський край, ймовірно, ціллю став "Афіпський НПЗ".

За словами місцевих, вини чули у небі звуки моторів безпілотників та щонайменше 3 вибухи. Росіяни як завжди заявляють, що всі повітряні цілі буцімто знищено. Де розташований "Афіпський НПЗ" – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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"Афіпський НПЗ" на карті

За словами жителів Афіпська, перший вибух прогримів о 03:10. Вони також розповіли, що бачили у небі яскраві спалахи, а згодом вже виднівся стовп диму.

Цілком вірогідно, що дрони летіли в бік "Афіпського НПЗ", який розташований за 3 кілометри від Афіпська, що в Краснодарському краї Росії. Сам завод знаходиться у селищі Нефтекачка.

"Афіпський НПЗ" входить до групи "Сафмар". Його потужність із переробки нафти складає близько 6,25 мільйона тонн на рік. Відстань від НПЗ до найближчої підконтрольної Україні території становить понад 360 кілометрів.

Де розташований "Афіпський НПЗ": дивіться на карті

Не перша атака на "Афіпський НПЗ"

В ніч на 31 травня 2023 року "Афіпський НПЗ" атакували безпілотники. Внаслідок вибуху на заводі спалахнула пожежа, її площа склала 100 метрів квадратних.

Наступний удар відбувся 9 лютого 2024 року. Тоді дрон впав на території заводу, повідомлялося, що руйнувань буцімто немає.

тоді також під ударом опинився Ільський НПЗ, який розташований за 20 кілометрів від "Афіпського НПЗ". Там після атаки БпЛА прогримів потужний вибух та спалахнула пожежа. Після цього на Ільському нафтопереробному заводі у Сіверському районі спалахнула пожежа.

Підприємство спеціалізується на виробництві різноманітних нафтопродуктів, включаючи газовий бензин, дизельне пальне, дистиляти газового конденсату, вакуумний газойль, мазут та сірку. Більшість продукції "Афіпського НПЗ" експортується.