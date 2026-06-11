Краснодарський край масовано атакують БпЛА: горить Афіпський НПЗ

Під масовану повітряну атаку потрапила Росія вночі 11 червня. Одним із осередків став Краснодарський край.

Очевидці вже фіксують масштабну пожежу на Афіпському НПЗ. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

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Атака БпЛА на Краснодарський край 11 червня: що відомо?

Після півночі на початку доби 11 червня у телеграм-спільнотах Росії почали масово писати про польоти дронів. А згодом про вибухи та роботу протиповітряної оборони, зокрема у Краснодарському краї.

Поки місцева влада звітувала про збиті безпілотники, розгорілася пожежа у селищі Афіпському. Там розташований нафтопереробний завод, який є законною військовою ціллю і вже неодноразово побувало під повітряним ударом, адже постачає пальне для армії.

На Афіпському НПЗ після повітряної атаки виникла пожежа: дивіться відео очевидців

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Точні наслідки обстрілу Афіпського НПЗ ще не відомі, але вже видно пожежу / Фото очевидців

Афіпський НПЗ, нагадаємо, розташований у Сєверському районі Краснодарського краю. Це одне з найбільших нафтопереробних підприємств на півдні Росії, спеціалізується на виробництві дизельного пального, бензину та авіагасу.

У самому Краснодарі також активно працювала ППО та гриміли вибухи. Повідомляли й про збиті БпЛА, що летіли на Москву.