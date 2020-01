Реліз The Comet Is Coming став альбомом року: 7 лютого гурт представить його у Києві

Trust in the Lifeforce of the Deep Mystery переміг у своїй номінації завдяки голосам прихильників.

Коли: 7 лютого 2020 року, 19:00

Де: CARIBBEAN club (вул. С. Петлюри, 4)

Вартість квитків: від 740 грн, у продажу на Concert.ua

Платівка британського гурту The Comet Is Coming — Trust in the Lifeforce of the Deep Mystery отримав звання альбому року за версією радіостанції Worldwide FM. Переможця у цій номінації визначали самі слухачі, віддаючи свої голоси за улюблений реліз 2019-го року.

“Ми дуже вдячні усім, хто голосував за нас і підтримував нас з цим записом, приходив на концерти і купував альбом. Це має для нас величезне значення”, — подякували своїм прихильникам The Comet Is Coming.

Trust in the Lifeforce of the Deep Mystery — це другий студійний альбом британців, що вийшов навесні минулого року. До нього увійшло дев’ять треків, один з яких — фіт із відомою англійською поеткою Кейт Темпест. Загалом як критики, так і слухачі сприйняли його дуже позитивно: видання Pitchfork оцінило реліз на 7,8 балів з 10, а на оглядовому агрегаторі Metacritic альбом має середню оцінку 83 бали зі 100.

7 лютого The Comet Is Coming вперше приїдуть до України з концертом. Виступ відбудеться у Києві в Caribbean Club в рамках Selector Live – серії концертів, організованих Британською Радою у партнерстві з локальними музичними агентствами. Гостями Selector Live у різні роки ставали British Sea Power, Young Fathers, Slaves, Ghostpoet, Everything Everything, Max Cooper, Benjamin Clementine та інші.

Хто такі The Comet Is Coming?

The Comet Is Coming — гурт з Лондона, що поєднує у своїй музиці елементи джазу, електроніки, фанку та психоделічного року. Назва гурту походить від однойменної п’єси BBC Radiophonic Workshop. Тож не дивно, що візуальна складова творчості базована на космічному просторі та науковій фантастиці. Музичні критики називають гурт найкращими послідовниками традицій космічного джазу та хвалять за поєднання його із афробітом та електронікою.

Дебютний альбом гурту Channel the Spirits вийшов у 2016-му році. За нього The Comet Is Coming отримали номінацію на одну з найпрестижніших музичних премій Британії Mercury Prize. Наразі гурт знаходиться у світовому турі на підтримку свого другого альбому Trust in the Lifeforce of the Deep Mystery, що вийшов навесні 2019-го року.