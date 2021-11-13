На Афоні – спалах COVID-19: патріарх Варфоломій переніс свій візит і закликав вакцинуватися

У громаді ченців, що живуть в монастирях на Святій Горі, стався спалах коронавірусної інфекції. Через це вселенський патріарх Варфоломій змушений був перенести візит до Афону.

Грецька газета повідомляє, що він відвідує країну в рамках заходів, організованих в Афінах Елладською церквою та іншими органами з нагоди 30-річчя його сходження на престол.

Читайте також Варфоломій розповів, чи піде у відставку з престолу через проблеми зі здоров'ям

Водночас зазначається, що візит патріарха до Афону все ж відбудеться, але дещо пізніше – з 20 по 25 листопада. Своєю чергою Варфоломій закликав людей щеплюватися від COVID-19.

Цим рішенням Вселенський патріарх хоче наголосили на необхідності вакцинації проти коронавірусу та дотриманні заходів безпеки як єдиного безпечного способу подолання смертельної пандемії,

– додали у Вселенському патріархаті.

Ситуація з коронавірусом у Греції

захворіли – 828 032 особи;

одужали – 731 135 громадян;

померли – 16 686 пацієнтів.