Легіон "Свобода Росії" взяв у полон африканця, що воював за окупантів
- Легіон "Свобода Росії" взяв у полон нігерійця Кехінде Олувагбемілеке, який воював за окупантів на Запорізькому напрямку, щоб уникнути тюремного терміну в Росії.
- Олувагбемілеке отримав російський паспорт за службу, але тепер шкодує про своє рішення і дякує Легіону за врятоване життя після поранення.
- Легіон зазначив, що приблизно 500 африканців були завербовані до ЗС Росії, часто використовуючись як витратний ресурс.
Бійці Легіону "Свобода Росії" взяли в полон нігерійця, який воював на боці окупантів на Запорізькому напрямку. Чоловік погодився піти на війну, щоб його звільнили з в'язниці.
Про це Легіон "Свобода Росії" розповів 24 Каналу.
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Що відомо про полоненого африканця
Бійці Легіону "Свобода Росії" ліквідували піхотне відділення 503 мотострілецького полку ЗС Росії. Двох удалося взяти живими, один з них – громадянин Нігерії Кехінде Олувагбемілеке, який раніше навчався у Вищій школі економіки в Москві.
Став окупантом заради звільнення з в'язниці, живучи в Росії, попався на збуті наркотиків. Замість строку за статтею 228 КК Росії йому запропонували "відпрацювати" на війні – контракт з Міноборони Росії в обмін на "чисте досьє",
– розповіли воїни.
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Олувагбемілеке визнав, що шкодує, що пішов на так зване "СВО". Його родина перебуває в Нігерії, а сам він раніше працював перекладачем.
З нагоди вступу на службу африканець отримав російський паспорт. "Але ледь навіки не залишився в Запорізькій області, ошуканий та кинутий на м'ясо командирами", – підкреслили бійці.
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Отримав осколкові поранення, йому надано першу медичну допомогу. В інтерв'ю заявив, що вдячний Легіону за врятоване життя і шкодує, що взяв до рук зброю та пішов воювати за чужі інтереси,
– розповіли воїни про полоненого.
Нагадаємо, що африканці на фронті Росії – це масове явище. У Легіоні "Свобода Росії" підкреслили, що лише з Африки до ЗС окупантів завербовано близько 500 осіб – використовують їх як витратний ресурс.
Нещодавно на Сіверському напрямку захисники України взяли в полон двох громадян Камеруну, які воювали за Росію. Ті зізналися, що їхали "робити шампунь", але підписали контракт і пішли воювати за гроші.
Тоді африканців затримали бійці батальйону "К-2" спільно з побратимами зі 118-ї бригади тероборони та 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.