Це було неминуче: яка причина масового бойкоту лідерів Африки саміту з Путіним

У російському Санкт-Петербурзі 27 – 28 липня має пройти економічний саміт Росія – Африка. Туди було запрошено 54 лідери африканських країн. Втім щось пішло не так, адже дві третини країн відмовились приїжджати до Владіміра Путіна.

Африканський регіон стає все більш прогресивним. Лідери країн Африки почали усвідомлювати небезпеку співпраці з Росією. Про це 24 Каналу розповів політолог Валентин Гладких.

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У чому причина несподіваної відмови

На відмову такої кількості країн в Росії, ймовірно, не очікували. Хоч насправді очевидно, що місце Росії на міжнародній арені та її репутація, відлякують навіть тих нечисленних союзників, які досі залишались.

Це цілком закономірна і неминуча реакція лідерів країн Африки на політику, яку проводить Росія. Це суто прагматичне (рішення – 24 Канал). Росії нема чого їм запропонувати,

– наголосив Валентин Гладких.

А ось поїхати на саміт просто так, наразивши при цьому себе на погіршення відносин із країнами Заходу, немає сенсу.

Зрештою, на рішення африканських лідерів міг вплинути саботаж зернової угоди з боку Росії.

"Це ще одна крапля, яка, можливо, справді переповнить цю чашу терпіння. Зрештою, ці держави зрозуміють, що Росія насправді провадить свою діяльність не заради них, а намагається використати ці країни для своїх інтересів", – зауважив політолог.

Насправді ж Африка – це доволі динамічний регіон, який не відповідає старим уявленням пересічної людини. Окремі країни там розвиваються доволі прогресивно.

Валентин Гладких про відмову африканських лідерів їхати на саміт в Росію: дивіться відео

На Африку впливає не лише Росія

Варто також розглянути й питання впливу Росії в на африканському континенті. Насамперед зауважимо, що багато країн Африки, які проходили процес деколонізації, справді мають сантименти до СРСР, і відповідно до Росії. Маючи таке підґрунтя, Москва довгий час проводила свою політику в країнах Африки.

"Раніше Володимир Зеленський говорив, що нам треба пожвавити співпрацю з Глобальним Півднем. Думаю, він мав на увазі, що Україна має заявити про свою присутність в регіонах, де ми не були присутні. Це стосується і країн Африки", – зауважив політолог.

Однак при цьому Росія проводить свою політику в країнах Африки не у вакуумі. Це роблять й інші країни, зокрема, у яких раніше там були колонії. Впливе залишився у них й досі.

Тож Росії не варто вважати, що Африка – це зона виключно їхніх інтересів. Навіть якщо деякі африканські країни не мають особливого пієтету до України, то на них можуть здійснювати вплив і європейські держави, або ж Сполучені Штати.

Зрозуміло, що всі в Африці також розуміють, наскільки продуктивною може бути їхня співпраця із Заходом, а по суті з усім цивілізованим світом. І наскільки деструктивною та небезпечною може бути співпраця з Росією,

– підкреслив Гладких.

Не можна, втім, виключати і вплив Китаю на Африканському континенті. Зауважимо, що Пекін не виказує публічної підтримки Росії, адже розуміє малопродуктивність своїх спроб покращити стосунки з Росією ціною погіршення стосунків з Європою.

Африканські лідери відмовились від поїздки до Росії: коротко