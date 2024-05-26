Глобальне значення: чому Україні треба повернути африканських студентів

Напередодні російського вторгнення майже третина іноземних студентів в Україні походили з африканського континенту. Це великий показник, адже африканські студенти становлять 7% від усієї молоді, що прагне вчитися кордоном. Тобто Україна вже мала більшу прихильність від континенту, аніж решта ЗВО у світі. Далі читайте в колонці для сайту 24 Каналу.

До прикладу, у Франції, яка дуже популярна серед африканських студентів через знання мови, частка вихідців з Африки – 23%, у Польщі – 12%, а в США та Росії – 10%.

Читайте також Протестувати через меморіальне кладовище – це вже занадто

Звісно, сьогодні важко впевнено говорити про збільшення кількості іноземних студентів у вищих навчальних закладах України з огляду на російську агресію. Проте останні опитування, проведені під час повномасштабного вторгнення Українським державним центром міжнародної освіти, додають оптимізму. Адже майже половина опитаних іноземних студентів вказала, що будуть рекомендувати знайомим навчання в Україні навіть попри воєнний стан.

Чому їхні рекомендації такі важливі? У поширенні інформації про місця для освіти за кордоном ключову роль грають саме особисті рекомендації. У тому ж опитуванні майже половина студентів з інших країн вказали, що обрали Україну саме за рекомендаціями знайомих, які тут навчалися.

Тож, створивши максимально безпечні (наскільки це можливо зараз) умови для навчання іноземних студентів, ми можемо посилити свою спроможність у боротьбі за потенційних студентів наших закладів вищої освіти з-за кордону. Один з найперспективніших напрямків залучення іноземних студентів – країни Африки.

Великі перспективи

Варто зазначити, що зараз увага більшості потужних країн прикута до можливостей співпраці з країнами африканського континенту. Адже там нині мешкає півтора мільярда населення, з них 1,2 мільярда – у країнах, які називають Підсахарською Африкою (на південь від Сахари). За прогнозом McKinsey Global Institute, це населення подвоїться до 2050 року.

Майже половина мешканців Африки зараз молодші 18 років. Тобто, це діти, які потенційно у найближчі роки можуть стати студентами. Водночас лише 9% підсахарського населення студентського віку здобуває вищу освіту. Тому боротьба світових закладів вищої освіти за студентів з Підсахарської Африки стає все запеклішою.

Цікаво Як Путін і двоє його союзників зібралися зривати мирний саміт у Швейцарії

Мало того, вихідці з Підсахарської Африки вже становлять значну частку у спудейському товаристві. Якщо середній показник у світі серед молоді, охочої вчитися за кордоном, сягає 2,7%, то у країнах Підсахарської Африки таких майже вдвічі більше. Лідерами за кількістю своїх студентів у інших країнах світу є Нігерія, Камерун, Зімбабве, Гана та Кот-д'Івувар.

Франція – лідер для африканських студентів

Найбільша кількість вихідці з африканського континенту сьогодні навчається у Франції. Безкоштовна освіта і французька як мова навчання в багатьох країнах Африки, привабили у Францію 14% від усіх африканських студентів, що поїхали навчатися деінде. Зростання кількості африканських студентів із Підсахарської Африки у Франції (+40% між 2016 і 2021 роками) – удвічі швидше, ніж в інших регіонах. Найбільший приріст студентів до Франції – із Беніну, Того, Сенегалу.

Африканські студенти в США

Про суттєве збільшення студентів з Африки звітують і заклади вищої освіти США. Минулого навчального року зафіксували вихідців з Африки на 12% більше, ніж у попередньому році. Це найшвидший темп зростання за останніх 40 років.

Збільшення кількості африканських студентів у США свідчить про те, що з'явився великий прошарок платоспроможних студентів. Адже якщо у Франції освіта для іноземців безкоштовна, то американська вища освіта наразі є найдорожчою у світі. Іноземному студенту вона коштуватиме близько 25 тисяч доларів на рік, і це без витрат на проживання.

Примітно, що минулого року до списку 25 країн, звідки походить найбільша кількість іноземних студентів у США, вперше за останніх 20 років увійшло аж дві підсахарські країни – до Нігерії додалася ще й Гана.

Зауважте У США Байден був останній, хто вірив у путінський шантаж

Нові країни для навчання

За останні роки Підсахарська Африка показує найвищі темпи зростання кількості студентів серед усіх регіонів світу, збільшивши кількість студентів за рік на 18%. Такий підвищений попит на навчання за кордоном призвів до появи нових країн, де навчаються підсахарські студенти:

Канади,

Марокко,

Туреччини,

Німеччини,

Португалії.

У Канаді та Марокко кількість африканських студентів різко зросла: +67% та +61% відповідно за 5 років. Туреччина збільшила кількість підсахарських студентів майже втричі й має найбільше зростання: +183% за 5 років.

Ми зібрали доступні дані про кількість студентів із Підсахарської Африки в інших країнах станом на 2020 рік і порівняли з даними щодо України. Звісно, конкурувати з США чи Францією ми ще не можемо, але позиція України досить обнадійлива.

Які показники в Україні

У період до повномасштабного вторгнення Україна цілком вписувалася у світовий тренд щодо залучення до навчання африканських студентів. За період з 2018 до 2022 року кількість студентів з Африки в наших ЗВО збільшилася на 44%

Ці цифри виглядають просто фантастичними, якщо зауважити, що за роки незалежності Україна мала всього 10 посольств на африканському континенті – лише у кожній шостій країні континенту. Тож не дивує, що останніх 7 років залишається незмінним список з 10 країн, з яких приїздить до України найбільша кількість африканських студентів.

Африканський континент досі був недооцінений українською дипломатією. Проте "освітня дипломатія" набирала обертів: на навчання до України приїздили громадяни практично з кожної країни Африки – з 51 (всього на континенті розташовано 59 країн).

Українська політика щодо Африки

Від початку війни кількість африканських студентів в Україні зменшилася вп'ятеро. Проте є обґрунтовані підстави вважати, що цю ситуацію можна виправити. Зокрема, завдяки потужним дипломатичним зусиллям, яких Україна докладає від початку повномасштабної війни.

У 2022 році Україна започаткувала нову політику щодо країн Африки, яку міністр закордонних справ Дмитро Кулеба називає українсько-африканським ренесансом.

Україні дуже потрібні розуміння і підтримка від країн Африки. Адже ці країни складають майже третину всіх учасників ООН і їхня думка істотно впливає на результати голосування з принципових для України питань, зокрема, російської агресії.

Україна затвердила Стратегію розвитку відносин з державами Африки й вже почала цю стратегію втілювати. Президент Володимир Зеленський провів розмови з африканськими лідерами, половина з яких – вперше в історії двосторонніх відносин (Гана, Гвінея-Бісау, ДРК, Замбія, Кот-д'Івуар, Малаві, Мозамбік, Нігер, Ботсвана). У жовтні 2022 року відбулося перше в історії української дипломатії африканське турне міністра закордонних справ України, що охопило Сенегал, Кот-д'Івуар, Гану та Кенію.

Рекомендуємо Реальна ситуація в російській економіці на тлі війни

Зауважу, що світові заклади освіти відзначають різке зростання кількості іноземних студентів, вихідців із Гани (+62%), та з Кот-д'Івуару (+87%) за останні 5 років. Тоді як в Україні кількість студентів із цих країн поступово зменшувалася навіть до повномасштабного вторгнення.

Наприкінці минулого року Україна відкрила своє посольство в Гані, а нещодавно – в Кот-д'Івуарі. Тож є підстави вважати, що зміцнення дипломатичних зв'язків збільшить інтерес молоді з цих країн до навчання в Україні.

Уряд України анонсував відкриття загалом 10 нових посольств на африканському континенті. Це має стати кроком до більшого поширення інформації про можливості української вищої освіти й спрямуванню більшої кількості студентів до українських ЗВО.

Під час воєнного стану Україна не втратила переваги своєї вищої освіти, які так приваблювали молодь Африки напередодні повномасштабного вторгнення: це якісна освіта, помірна ціна, навчання у європейській країні. Українські ЗВО можуть якісно навчати онлайн, багато з них вже створили бази у більш безпечних містах для навчання з тих спеціальностей, де неможлива дистанційна освіта. Освітні можливості співпраці України з Африкою не менш важливі за економічні чи політичні проєкти. Адже з кожним африканським студентом, який навчався в Україні, ми отримаємо надійного прихильника, амбасадора українських інтересів на африканському континенті.