Африканський союз став постійним членом G20

Африканський союз, який об'єднує понад 50 країн, став постійним членом G20. Це група країн з найбільшими економіками світу.

У суботу, 9 вересня, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що "Велика двадцятка" вітає у своїх лавах Африканський союз. Видання AP зазначає: у G20 ухвалили таке рішення, аби надати більше голосу країнам, що розвиваються.

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Африканський союз тепер у G20

Аналітики пишуть, що існувала широка підтримка долучення Африканського альянсу. Як наслідок, цей Союз став другим регіональним об'єднанням держав у G20 після Європейського Союзу.

Моді оголосив про членство під час вступної промови на саміті G20,

– йдеться у повідомленні Associated Press.

Окрім того, там вказано, що між країнами зростають розбіжності щодо глобальних питань, а також відсутні "ключові гравці" на саміті в Нью-Делі, що є столицею Індії. Вочевидь, йдеться про Китай та Росію.

Це загрожує досягненню консенсусу з найгостріших питань, адже робить його недосяжним.

Зверніть увагу! Цьогорічний саміт G20 відбувається в Індії 9 і 10 вересня. Це перший в історії саміт G20, який відбувається в Індії та, зокрема, Південній Азії.

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