Партизанам вдалося просочитися у центр попередження про ракетний напад у Московській області

У русі опору "АТЕШ" розповіли про свою розвідувальну роботу у ворожому лігві. Українські партизани "працювали" у центрі, що попереджає про запуск ракет, у Московській області.

Агент "АТЕШ" залишив територію Росії, тому у русі вирішили поділитися подробицями чергової успішної "вилазки" у тил ворога.

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Під ковпаком у Сил оборони України

Довгий час окупанти не здогадувалися, що серед них "загубився" український агент, та їхня секретна військова інформація потрапляє до рук Сил оборони України.

Так, розповідають партизани, їхній агент служив у 820 головному центрі попередження про ракетний напад у селі Тимонове, що у Московській області.

Цей центр попереджає про запуск ракет. Крім того, він відстежує запуски російських ракет, як бойових, так і навчальних. А потім дає вказівку ППО.

Українські партизани у лігві ворога / Фото "АТЕШ"

Яку інформацію роздобули

Завдяки роботі агента "АТЕШ" вдалося з'ясувати інформацію щодо стану усіх окремих радіовузлів у Росії, зокрема їх вразливості. На основі цих даних Сили оборони успішно обходили і продовжують обходити російську ППО і створювати "бавовну" на військових об'єктах країни – агресорки.

Буде продовження

Наостанок в "АТЕШ" заінтригували заявою. Там наголосили, що діяльність руху у цьому військовому підрозділі не закінчилася.

"Агент залишив свою спадщину, яка дасть про себе знати", – наголосили партизани.

Власними дронами по нафтобазі в Орлі

9 січня у російському Орлі було зовсім неспокійно. Місто "відбивалося" від атаки безпілотників. Як виявилося пізніше, удар прийшовся по нафтобазі.

Окупанти не стали приховувати цього очевидного факту. Губернатор Орловської області Андрєй Кличков заявив про падіння двох БпЛА на об'єкт нафтобази "Орелнефтепродукт". Посадовець запевняв, що резервуар, куди впав дрон, був порожній. Крім того, свідки кажуть, що другий безпілотник атакував компанію "Ореленерго", яка забезпечує область електроенергією.

Джерела 24 Каналу повідомили, що "бавовна" на нафтобазі – спецоперація ГУР. Ворожий об'єкт атакували за допомогою дронів власного виробництва.