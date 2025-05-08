"Атеш" провів диверсію у Московській області: військові об'єкти ворога залишилися без зв'язку

Партизан "Атеш" провів диверсію у Московській області. Так, внаслідок цього без зв'язку залишились військові об'єкти.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужба партизанського руху.

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Без зв'язку залишились військові об'єкти в Московській області

Агент руху "Атеш" успішно провів диверсію у населеному пункті Могильці, що в Московській області, знищивши обладнання трансформаторної підстанції, яка забезпечувала електро- та телекомунікаційну інфраструктуру регіону".

Відповідно до даних партизанського руху, внаслідок виведення з ладу підстанції виникли перебої зв'язку відразу в низці важливих військових об'єктів Росії.

Серед них в "Атеш" назвали: 629-й зенітний ракетний полк (в/ч 51857), 21-а окрема бригада оперативного призначення (в/ч 3641), а також військове містечко, де розміщуються в/ч 20007, 03523 та 51084.

Проблеми зі зв'язком також зафіксовані у 483-му військовому слідчому відділі СК Росії та на розподільчому складі компанії "СберЛогістика", яка виконує контракти для російського Міноборони.

Порушення зв'язку та енергопостачання внесло хаос в управління підрозділами, зірвало планування та координацію між військовими об'єктами,

– ідеться в повідомленні.