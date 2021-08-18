Агент Кремля шпигував за Збройними силами: українця засудили до 8 років

Російський агент Федеральної служби безпеки збирав інформацію про новітні українські розробки ракетних комплексів, зокрема про "Нептун". Лисичанський міський суд Луганської області виніс вирок шпигунові – 8 років позбавлення волі.

Ворожого агента затримали у травні 2020 року, коли він намагався передати таємну технічну документацію сучасного ракетного комплексу "Нептун". Чоловіка з Луганщини засудили за статтею про державну зраду. Вирок суду вже набув чинності.

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Росія завербувала українця

Російські спецслужби завербували громадянина України й обіцяли йому грошову винагороду. Він намагався вербувати військовослужбовців одного з науково-дослідних центрів Збройних сил України.

Експерти встановили, що дані, які мала отримати Росія, є державною таємницею України. Тому розголошення могло спричинити шкоду для обороноздатності.

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