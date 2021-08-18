Агент Кремля шпигував за Збройними силами: українця засудили до 8 років
Джерело:Служба безпеки України
Російський агент Федеральної служби безпеки збирав інформацію про новітні українські розробки ракетних комплексів, зокрема про "Нептун". Лисичанський міський суд Луганської області виніс вирок шпигунові – 8 років позбавлення волі.
Ворожого агента затримали у травні 2020 року, коли він намагався передати таємну технічну документацію сучасного ракетного комплексу "Нептун". Чоловіка з Луганщини засудили за статтею про державну зраду. Вирок суду вже набув чинності.
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Росія завербувала українця
Російські спецслужби завербували громадянина України й обіцяли йому грошову винагороду. Він намагався вербувати військовослужбовців одного з науково-дослідних центрів Збройних сил України.
Експерти встановили, що дані, які мала отримати Росія, є державною таємницею України. Тому розголошення могло спричинити шкоду для обороноздатності.
Як затримували шпигуна: дивіться відео
Ракетний комплекс "Нептун": що відомо
- Протикорабельний комплекс "Нептун" оновили на Київському конструкторському бюро. До його складу входять 19 одиниць техніки.
- Один дивізіон РК-360МЦ "Нептун" має 72 крилаті ракети, які можна запускати з інтервалом 3 – 5 секунд. Один боєприпас важить 870 кілограм, а влучає у ціль зі швидкістю 900 кілометрів на годину.
- Ракета може потрапляти в об'єкти на відстані 280 кілометрів та має потужність потопити корабель з водотоннажністю до 5 тисяч тонн.
- На таку розробку Україна витратила 40 мільйонів доларів.
- "Нептун" пройшов усі випробування та може протистояти крейсерам, есмінцям, фрегатам, корветам, десантним та танкодесантним кораблям. Його дієздатність не залежить від пори року та погодних умов.