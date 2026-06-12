Виготовив 12 кілограмів вибухівки для теракту в Харкові: СБУ затримала російського агента

Контррозвідка СБУ запобігла серії терактів у Харкові. Правоохоронці вчасно викрили та затримали російського агента, який підготував близько 12 кілограмів вибухівки.

Про це повідомили в СБУ.

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Як СБУ затримала російського агента?

Зловмисник на початку отримав інструкцію від ворожих спецслужб для того, щоб виготовити вибухівку. Пристрої він мав оснастити мобільними телефонами для дистанційної активації.

Російський агент мав закласти вибухівки у центральній частині Харкова, а згодом відзвітувати куратору. Також зрадник планував підриви у ті години, коли на вулицях міста було багато цивільного населення.

Втім, СБУ запобігла теракту та завчасно викрила шпигуна. Його затримали в орендованій квартирі, де він спілкувався з російським куратором та виготовляв вибухівку.

СБУ викрила агента Росії в Харкові / Фото СБУ

Зловмисником виявився завербований ворогом безробітний мешканець Кіровоградщини. Росіяни помітили чоловіка коли той шукав "легкі гроші" в телеграм-каналах.

Під час обшуків в агента вилучили понад 12 кілограмів вибухівки, інші частини для СВП та мобільні телефони з усіма доказами співпраці з окупантами. Зловмиснику повідомили про підозру в готуванні до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб.

Наразі російський агент перебуває під вартою без можливості внесення застави. Зраднику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

Що ще відомо про успішні операції СБУ?

Служба безпеки затримала трьох прокремлівських агітаторів у різних регіонах України. Зловмисники підтримували збройну агресію Росії, вихваляли окупантів та закликали їх обстрілювати українські міста.

Правоохоронці у Запоріжжі затримали мобілізованого, який передавав російським окупантам інформацію про українських військових. Після викриття та ув'язнення він готувався до втечі, допомогти у якій попросив ворожі спецслужби.

Вперше в Україні 15 років тюрми з конфіксацією майна отримала чинна суддя – голова Полтавського райсуду. Вона працювала на ФСБ. У березні 2022 року жінка передала росіянам дані про переміщення трьох бійців окремого загону спецпризначення "Азов" з Маріуполя у напрямку Мангуша. Також вона збирала відомості про працівників судів і медичних закладів Бердянська, які підтримували Україну. Її затримала СБУ.