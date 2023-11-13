Агент "Буратіно": нардеп Дубінський працював на російську воєнну розвідку
Джерело:СБУ
Народний депутат Олександр Дубінський 13 листопада отримав підозру у державній зраді. Зокрема, він співпрацював з російськими спецслужбами й був їхнім агентом.
У Службі безпеки зазначили, що нардеп входив до складу злочинної організації, яку сформувало російське ГРУ. Там Дубінський мав позивний "Буратіно".
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Дубінський підозрюється у держзраді
У СБУ розповіли, що разом з ДБР зібрали докази державної зради з боку Дубінського. Зокрема, він здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь країни-агресорки.
Основне завдання цієї організації – розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитація нашої держави на міжнародній арені. За це учасники угруповання отримували гроші від воєнної розвідки Росії,
– мовиться у заяві СБУ.
Правоохоронці наголосили, що фінансування мережі сягало понад 10 мільйонів доларів США. За ці гроші Дубінський разом зі співучасниками мережі поширював фейки про вище військово-політичне керівництво нашої держави.
Олександр Дубінський отримав підозру у держзраді / Фото СБУ
"Один з прикладів дезінформаційної роботи – розповсюдження фейків про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори в США у 2019 році", – зазначили у СБУ.
У службі підкреслили, що для "розгону" проросійських наративів він брав участь у різних пресконференціях. Наостанок у СБУ сказали, що злочинну організацію, де перебував Дубінський, створив заступник начальника російського ГРУ Владімір Алєксєєв як агентурну мережу, що діяла в столиці України.
У Олександра Дубінського проводили обшуки
- У народного депутата Олександра Дубінського 13 листопада вдома проводили обшуки. Зокрема, вони були пов'язані зі справою нардепа про держзраду або про злочинну організацію, створену для дискредитації іміджу України на міжнародній арені.
- До цього правоохоронці приходили до Дубінського з обшуками 1 листопада. За даними СБУ, нардеп організував схему, щоб нелегально переправити рідного брата своєї дівчини за кордон.
- Варто зазначити, що нардепа підозрюють у справах про незаконний виїзд за кордон, організації незаконного переправлення людей через державний кордон, а також держзраду. З 6 листопада Дубінський перебуває під домашнім арештом.