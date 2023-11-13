Агент "Буратіно": нардеп Дубінський працював на російську воєнну розвідку

Народний депутат Олександр Дубінський 13 листопада отримав підозру у державній зраді. Зокрема, він співпрацював з російськими спецслужбами й був їхнім агентом.

У Службі безпеки зазначили, що нардеп входив до складу злочинної організації, яку сформувало російське ГРУ. Там Дубінський мав позивний "Буратіно".

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У СБУ розповіли, що разом з ДБР зібрали докази державної зради з боку Дубінського. Зокрема, він здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь країни-агресорки.

Основне завдання цієї організації – розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитація нашої держави на міжнародній арені. За це учасники угруповання отримували гроші від воєнної розвідки Росії,

– мовиться у заяві СБУ.

Правоохоронці наголосили, що фінансування мережі сягало понад 10 мільйонів доларів США. За ці гроші Дубінський разом зі співучасниками мережі поширював фейки про вище військово-політичне керівництво нашої держави.

Олександр Дубінський отримав підозру у держзраді / Фото СБУ

"Один з прикладів дезінформаційної роботи – розповсюдження фейків про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори в США у 2019 році", – зазначили у СБУ.

У службі підкреслили, що для "розгону" проросійських наративів він брав участь у різних пресконференціях. Наостанок у СБУ сказали, що злочинну організацію, де перебував Дубінський, створив заступник начальника російського ГРУ Владімір Алєксєєв як агентурну мережу, що діяла в столиці України.

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