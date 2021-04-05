Справа про ПВК: "агента НАБУ" Шевченка залишили під домашнім арештом

"Позаштатному агенту НАБУ" Євгену Шевченку суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Його напару із Семеном Семенченком підозрюють в організації діяльності приватної військової компанії.
Джерело:фейсбук Євгена Шевченка
Попередній запобіжний для Євгена Шевченка – тримання під вартою – скасували. На перегляді запобіжки наполягав сам Шевченко та його адвокат.
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Шевченку змінили запобіжний
Колегія суддів Апеляційного суду міста Києва визнала безпідставними вимоги прокурора. Той який вимагав скасувати заставу і відправити Шевченка у СІЗО.
Суд залишив рішення першої інстанції щодо запобіжного заходу без змін і надав мені можливість відстоювати правду на волі,
– написав Шевченко.
Що відомо про Шевченка
- Шевченко став одним з обличь добровольчого батальйону "Донбасс" у соцмережах, де він публікував свої описи окопних буднів.
- Брав участь у звільнені військовполонених. Автор роликів про участь підрозділу у бойових діях. Мав позивний "Письменник".
- У 2020 – 2021 роках Шевченко дав кілька гучних інтерв'ю та звинуватив у корупції вже оточення президента Зеленського.
- Зокрема, заявив про злив операції із затримання бойовиків іноземної приватної військової компанії "Вагнера" влітку 2020 року.
- Звинувачення в участі в ПВК він відкидає і каже, що готовий пройти перевірку на поліграфі.
Справа Семенченка і Шевченка: коротко
- Служба безпеки України 24 березня 2021 року оголосила про припинення діяльності "приватної військової компанії".
- Євгена Шевченка та Семена Семенченка назвали її засновниками. Того ж дня їм оголосили про підозру.
- Їх підозрюють у можливій організації схеми щодо ввезення військових запчастин і товарів з Росії. Це відбувалося поза митним контролем.
- Шевченко заявив, що не має жодного стосунку до охоронної компанії, яку створив Семенченко.