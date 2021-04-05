Справа про ПВК: "агента НАБУ" Шевченка залишили під домашнім арештом

"Позаштатному агенту НАБУ" Євгену Шевченку суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Його напару із Семеном Семенченком підозрюють в організації діяльності приватної військової компанії.

Попередній запобіжний для Євгена Шевченка – тримання під вартою – скасували. На перегляді запобіжки наполягав сам Шевченко та його адвокат.

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Шевченку змінили запобіжний

Колегія суддів Апеляційного суду міста Києва визнала безпідставними вимоги прокурора. Той який вимагав скасувати заставу і відправити Шевченка у СІЗО.

Суд залишив рішення першої інстанції щодо запобіжного заходу без змін і надав мені можливість відстоювати правду на волі,

– написав Шевченко.

Що відомо про Шевченка

Справа Семенченка і Шевченка: коротко