Відомо про вбивства: всередині російських підрозділів зростає кількість конфліктів

Партизани руху "Атеш" розвідали базу російської окупаційної армії на Донеччині, куди регулярно привозять військових. Там також часто виникають конфлікти між росіянами та бурятами, які іноді стають смертельними.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на рух "Атеш". Зазначається, що вже відомо про трьох загиблих через внутрішні конфлікти між окупантами.

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У російських підрозділах зростає кількість конфліктів

Агент "Атеш" серед військовослужбовців 218 танкового полку російської армії повідомив про місце дислокації військової бази поблизу лінії фронту в Донецькій області. На базу постійно приїжджають машини, які висаджують військових та одразу їдуть назад, не залишаючи техніки.

За словами агента "Атеш", це танкісти з Бурятії, які готуються до участі у наступі на цьому напрямку. Також відомо про трьох "двохсотих" – йдеться про не бойові втрати через внутрішні конфлікти між російськими військовими і бурятами.

Невдоволення бурятів продовжує зростати, що призводить до частих випадків знущань та принижень росіян, провокуючи ще більшу напруженість усередині підрозділів,

– розповіли в "Атеш".

До слова, раніше також стало відомо, що в Донецькій області партизани "Атеш" допомогли ліквідувати ворожий підрозділ операторів БпЛА. Ці окупанти мали брати участь у штурмах на Торецькому напрямку.