Відкрили шлях для безпілотників: агенти "Атеш" спалили три вишки РЕБ під Новгородом

Партизани руху "Атеш" влаштували серію диверсій у Новгородській і Тверській областях Росії. В координації з Силами оборони вони знищили три вежі стільникового зв'язку з підключеними антенами РЕБ, які створювали перешкоди на маршруті дронів.

Про це повідомив військовий рух українців і кримських татар "Атеш".

Читайте також Ленінградська область під новою атакою БпЛА: у порту Усть-Луга знову "пропущені"

Якими були результати диверсій?

Серію одночасних диверсій провели напередодні 17 березня.

Знищення веж стільникового зв'язку відкрило повітряний коридор: безпілотники змогли пройти цей маршрут без перешкод і завдати удару по авіаремонтному заводу в Старій Руссі Новгородської області.

Зазначається, що партизани спалили вишки в трьох точках: у районі Охвата (Тверська область), Дем'янська і Валдая (Новгородська область). Саме ці вузли створювали перешкоди для безпілотників Сил оборони України на всій ділянці маршруту.

Довідка. Завод у Старій Руссі, який згодом опинився під атакою, спеціалізується на ремонті та обслуговуванні військово-транспортної авіації ВКС Росії – літаків Іл-76, Іл-78, двигунів Д-30КП та АІ-20.

На момент удару на території підприємства перебували два літаки далекого радіолокаційного виявлення А-50 – одні з найбільш дефіцитних машин у російських ВКС.

Відновлення займе місяці. Весь цей час путінська армія не отримає відремонтованих двигунів і не поверне в дію техніку, яка вже стояла на обслуговуванні,

– додали представники "Атеш".

Партизани спалили вишки в трьох точках

Агенти "Атеш" продовжують роботу: останні новини