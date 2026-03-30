Відкрили шлях для безпілотників: агенти "Атеш" спалили три вишки РЕБ під Новгородом
30 березня, 00:11
Відкрили шлях для безпілотників: агенти "Атеш" спалили три вишки РЕБ під Новгородом

Поліна Буянова
Основні тези
  • Партизани руху "Атеш" знищили три вежі стільникового зв'язку з антенами РЕБ у Новгородській і Тверській областях Росії.
  • Знищення веж дозволило безпілотникам завдати удару по заводу в Старій Руссі, що спеціалізується на ремонті військово-транспортної авіації.

Партизани руху "Атеш" влаштували серію диверсій у Новгородській і Тверській областях Росії. В координації з Силами оборони вони знищили три вежі стільникового зв'язку з підключеними антенами РЕБ, які створювали перешкоди на маршруті дронів.

Про це повідомив військовий рух українців і кримських татар "Атеш".

Якими були результати диверсій?

Серію одночасних диверсій провели напередодні 17 березня.

Знищення веж стільникового зв'язку відкрило повітряний коридор: безпілотники змогли пройти цей маршрут без перешкод і завдати удару по авіаремонтному заводу в Старій Руссі Новгородської області.

Агенти "Атеш" провели успішну операцію: дивіться відео

Зазначається, що партизани спалили вишки в трьох точках: у районі Охвата (Тверська область), Дем'янська і Валдая (Новгородська область). Саме ці вузли створювали перешкоди для безпілотників Сил оборони України на всій ділянці маршруту.

Довідка. Завод у Старій Руссі, який згодом опинився під атакою, спеціалізується на ремонті та обслуговуванні військово-транспортної авіації ВКС Росії – літаків Іл-76, Іл-78, двигунів Д-30КП та АІ-20.

На момент удару на території підприємства перебували два літаки далекого радіолокаційного виявлення А-50 – одні з найбільш дефіцитних машин у російських ВКС.

Відновлення займе місяці. Весь цей час путінська армія не отримає відремонтованих двигунів і не поверне в дію техніку, яка вже стояла на обслуговуванні, 
– додали представники "Атеш".

Партизани спалили вишки в трьох точках / Фото: "Атеш"

Агенти "Атеш" продовжують роботу: останні новини

  • Агенти "Атеш" навідалися до найбільшого танкового заводу Росії. Саме там, на "Уралвагонзаводі", окупанти виробляють Т-90М "Прорив" та термобаричні системи ТОС-1А "Солнцепьок". З 2022 року завод працює цілодобово, а цивільне виробництво скоротили вдвічі на користь військових замовлень. 
     

  • Повстанці заявили, що уже передали усю інформацію про виробничий цикл, логістичні маршрути та систему охорони Силам оборони України.
     

  • У ніч на 18 березня агенти "Атеш" також підпалили теплотяг під Сімферополем, зупинивши постачання для російських військових на Запоріжжі. Ця операція заблокувала перевезення боєприпасів і техніки.