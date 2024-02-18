Помста за Авдіївку: партизани у Волгограді здійснили диверсію на важливому логістичному вузлі
Джерело:"Атеш"
Агенти "Атеш" здійснили диверсію на важливому логістичному вузлі. Партизани спалили релейну шафу, що тимчасово призупинить перекидання військової техніки.
Диверсію влаштували партизани у Волгоградській області. У повідомленні "Атеш" наголосили, що це – помста за Авдіївку.
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У Волгоградській області партизани влаштували диверсію
Партизани у Волгоградській області влаштували диверсію – підпалили релейну шафу на станції Максима Горького. Як повідомляють в "Атеш", це на деякий час він зупинить перекидання військової техніки.
Цей об'єкт дуже важливий для путінського режиму з погляду логістики. Ця станція – важливий вузол, через який військові склади йдуть до Криму та Ростова. Тепер в окупантів будуть із цим проблеми. Це помста за Авдіївку!
– мовиться у повідомленні.
Агенти "Атеш" влаштували диверсію у Волгограді / Фото "Атеш"
Партизани додали, що дату проведення диверсії не будуть оголошувати, оскільки від цього залежить безпека агента.
У Волгограді підпалили релейну шафу на одній зі станцій: дивіться відео
Партизани "Атеш" продовжують працювати
- Агенти "Атеш" проникли на аеродром у Єйську, що у Краснодарському краї. Їм вдалося вивідати цінну для Збройних Сил інформацію. Партизани дізналися точну кількість повітряних суден та розміщення складів із ракетним озброєнням. Всю інформацію вони передали Силам оборони України. Також поширили містом відповідні листівки з посланням для льотчиків, які здійснюють польоти на цих суднах.
- Партизани знайшли склад "Калібрів" у Севастополі. Він розташований на північ від Сухарної бухти. Окрім того, поруч зі складами помітили чимало військової техніки окупантів.
- Нещодавно агенти "Атеш" також провели розвідку в Євпаторії. Партизани дізналися нові координати розміщення військової техніки, а також на власні очі побачили, як під час вивантаження техніки окупантів було пошкоджено російський танк. Російські військові "не впоралися з керуванням" і перекинули танк.