Помста за Авдіївку: партизани у Волгограді здійснили диверсію на важливому логістичному вузлі

Агенти "Атеш" здійснили диверсію на важливому логістичному вузлі. Партизани спалили релейну шафу, що тимчасово призупинить перекидання військової техніки.

Диверсію влаштували партизани у Волгоградській області. У повідомленні "Атеш" наголосили, що це – помста за Авдіївку.

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У Волгоградській області партизани влаштували диверсію

Партизани у Волгоградській області влаштували диверсію – підпалили релейну шафу на станції Максима Горького. Як повідомляють в "Атеш", це на деякий час він зупинить перекидання військової техніки.

Цей об'єкт дуже важливий для путінського режиму з погляду логістики. Ця станція – важливий вузол, через який військові склади йдуть до Криму та Ростова. Тепер в окупантів будуть із цим проблеми. Це помста за Авдіївку!

– мовиться у повідомленні.

Агенти "Атеш" влаштували диверсію у Волгограді / Фото "Атеш"

Партизани додали, що дату проведення диверсії не будуть оголошувати, оскільки від цього залежить безпека агента.

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Партизани "Атеш" продовжують працювати