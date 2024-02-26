Хотіли знеструмити Львів: СБУ викрила подружжя агентів ФСБ

Спецслужби України нейтралізували групу російських агентів, які планували ракетний удар по електростанціях Львівщини. Підготовкою ракетного удару по енергетичній інфраструктурі займалося подружжя агентів ФСБ.

Серед головних цілей ворога були електростанції, які забезпечують світлом більшу частину Львівщини. Втім, співробітникам СБУ вдалося своєчасно викрити злочинні наміри російської спецслужби та запобігти їх реалізації.

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Що відомо про фігурантів справи

СБУ повідомила, що основним фігурантом цієї справи виявився чоловік, який вже перебуває за ґратами у місцевій колонії за завдання тяжких тілесних ушкоджень.

Його спільницею стала дружина "на волі". На прохання чоловіка, вона мала знайти "потрібні" енергооб’єкти та сфотографувати їх з прив’язкою до місцевості.

Російські окупанти обіцяли фінансувати їх діяльність та винагороджувати за успішно виконані завдання.

Правоохоронці повідомили, що якби ворог отримав розвідінформацію, він використав би її для наведення ракетних ударів, щоб знеструмити західний регіон України.

Слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників.

У повідомлені спецслужби мовиться, що також планується повідомити про підозру у державній зраді жінці фігуранта.

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