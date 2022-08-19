Агент фсб мав доступ до Верховної Ради: повинен був накидати "жучків" у кулуарах

В Україні викрили завербованого агента фсб росії. Він мав доступ до офіційних заходів Верховної Ради.

До співпраці посадовця схилив кадровий співробітник фсб під час поїздки до тимчасово окупованого Криму до початку війни. Тепер агенту може загрожувати від 15 років ув’язнення до довічного позбавлення волі.

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Як агент співпрацював з росією

За вказівкою свого російського куратора агент мав збирати розвіддані про візити іноземних делегацій до українського парламенту, зокрема їх персональний склад, зміст офіційних і неформальних розмов.

Крім того, він отримав завдання вивчити можливість встановлення спеціальних "жучків" у залах і кулуарах. Для цього посадовець мав використати свої службові повноваження, які передбачали допуск і доступ до різних приміщень адміністративної будівлі.

Втім, на момент початку повномасштабної агресії росії він звільнився з держустанови, тож не виконав жодного завдання окупантів.

Згодом агент намагався працевлаштуватися на стратегічно важливий об’єкт на території Житомирської області. Для цього він проходив спецперевірку, під час якої фахівці СБУ і виявили факт вербування. А сам агент добровільно повідомив і детально розповів про завдання російських спецслужб.

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Що загрожує агенту

Згідно зі статтею про державну зраду в умовах воєнного стану карається позбавленням волі на строк від 15 років ув’язнення до довічного позбавлення волі.

Зрадники України

Нещодавно Служба безпеки України затримала російського агента, який у перші дні війни "провів" окупантів. Із Сумської до Київської області чоловік "переправив" 128 одиниць техніки ворога.

У Запоріжжі чоловік співпрацював з окупантами. Він коригував ворожі удари по місту в обмін на "керівну посаду" у разі окупації міста.

Також СБУ запобігла витоку до ворога інформації про розташування Сил оборони столиці. 35-річна мешканка Києва здавала співробітнику фсб росії місця дислокації українських військових.

Водночас громадянин України звільняється від кримінальної відповідальності, якщо він не вчинив жодних дій на виконання злочинного завдання і добровільно повідомив органам державної влади про факти залучення до конфіденційного співробітництва із ворогом.

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