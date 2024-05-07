В СБУ розказали, як поводяться на допитах агенти ФСБ

Росіяни вербують багато агентів серед українців. Зрадники "працюють" коригувальниками і не завжди визнають свою провину.

Під час війни дедалі частіше з'являються повідомлення, що правоохоронці затримали ворожих агентів. Останні гучні затримання відбулися 7 травня, ворог хотів ліквідувати Зеленського, Буданова та Малюка.

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Що говорять російські агенти на допитах

Поведінка затриманих СБУ російських агентів залежить від лінії захисту, яку вони обрали. Більшість кається і йде на співпрацю зі слідством, щоб пом'якшити покарання. А хтось запевняє суд, що не підозрював про наслідки своїх дій та масштаби злочину,

– розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.

Дехто підтримує "російський світ" навіть у в'язниці. Такі люди щиро ненавидять Україну та хочуть потрапити до Росії завдяки процедурі обміну. Тобто можна говорити, що є ідейні українофоби, для яких гроші – не головна мотивація.

Хто стає агентом ФСБ

"З початку повномасштабної війни співробітники СБУ відкрили понад 2,5 тисячі справ на українців, які зрадили свою країну, і майже 500 справ на так званих коригувальників, які передають дані про ЗСУ росіянам. І ті, й інші зливають переміщення наших військових, відправляють кураторам із Росії геомітки з військовими базами та частинами, коригують ракетні удари по своїх містах", – ідеться в матеріалі.

Зазвичай українців вербують ФСБ і ГРУ, знаходячи їх у соціальних мережах. Рідше на російські структури виходять самі зрадники.

Європу поглинають шпигунські війни

Що цікаво, мова не тільки про росіян, а й про китайців. Останні більш обережні, але переходять від промислового шпіонажу до вербування та інфільтрації власних агентів впливу, які б могли керувати політичними процесами в Європі.

Західні ЗМІ попереджають, що Росія планує диверсії по всій Європі. Кремлівські посіпаки діють нахабно і комфортно почуваються за кордоном. Власне, ми вже бачили вибухи на німецькому збройному заводі та вбивство Максима Кузьмінова.