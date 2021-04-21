Вибухи на складах боєприпасів: "Петров" і "Боширов" засвітилися у чеському готелі, – ЗМІ

Чехія підозрює росіян Олександра Петрова і Руслана Боширов у причетності до вибухів на складах боєприпасів у 2014 році в селі Врбетіце. З'ясувалося, що у дні інциденту вони були зареєстровані в готелі "Коррадо" в місті Острава.

За інформацією ЗМІ, "Петров" та "Боширов" зупинялися в цьому готелі 13 – 16 жовтня 2014 року.

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Що відомо про проживання "Петров" та "Боширов" у готелі

За словами власника готелю "Коррадо", росіяни поводилися непомітно. Поліції вдалося встановити, що одразу ж після реєстрації в готелі вони вирушили на розташований при ній тир.

"Петров" і "Боширов" прибули до Острави з Праги. Згодом вони попрямували на склади боєприпасів у Врбетіце. Доступ туди вони отримали за перепустками, оформленим на бізнесменів збройової галузі. Водночас у них були паспорти громадян Молдови та Таджикистану, видані Миколі Попі та Руслану Табарову відповідно.

Причетність агентів ГРУ що низки інцидентів