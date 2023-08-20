Агенція оборонних закупівель працює: у Міноборони пояснили нюанси

Після скандалу довкола Міноборони з нібито закупівлею яєць по 17 гривень було оголошено про створення ще однієї Агенції оборонних закупівель при міністерстві. Очільник відомства Олексій Резніков розповів, що вона відрізнятиметься від тих закупівель, які працюють зараз.

В інтерв'ю 24 Каналу міністр сказав, що нова агенція займатиметься ресурсним забезпеченням, так званим тиловим. Вона вже зареєстрована, однак офіційний старт роботи планується на осінь 2023 року.

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Агенція оборонних закупівель працює

Резніков наголосив на тому, аби не плутати обидві агенції, адже вони – різні.

Агенція оборонних закупівель працює. Вона створена давно. Про це я говорив з трибуни парламенту, коли мене призначали міністром. Вона займається закупкою оборонних закупівель: зброї й техніки,

– запевнив міністр.

Ця агенція має свого керівника та укладені контракти. Зокрема, з французькою компанією Nexter, яка виготовляє CAESAR. Також з компаніями Thales та Rheinmetall.

"Потім паралельно ми прийняли рішення створити другу агенцію, яка займатиметься ресурсним забезпеченням, так званим тиловим. Вона теж зареєстрована", – зауважив Резніков.

Коли запустять роботу другої агенції

У січні 2023 року спалахнув скандал з закупівлями Міноборони. У ЗМІ опублікували копію угоди , вартість якої сягає 13,16 мільярда гривень – про послуги організації харчування для декількох військових частин. В угоді нібито мовилось і про яйця, які коштували 17 гривень – це обурило суспільство.

Другу агенцію має очолити Арсен Жумаділов. Саме Резніков запропонував йому цю посаду.

Це моя ідея його запросити на цю посаду. Це моя була ініціатива, а не хтось там вирішив його призначити. Арсен Жумаділов прийшов до мене. Я сказав: "Напиши мені план, як ти це бачиш",

– розповів міністр.

Жумаділов розписав план, що і коли має відбутися. Разом з міністром оборони вони проговорили, що буде створена наглядова рада. Арсен Жумаділов, згідно зі своїм планом, запланував початок роботи агенції на осінь 2023 року.

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"Осінь 2023 року не наступила. Я маю надію, що він буде керівником і я його призначу своїм наказом, у мене усі документи готові. Маю надію, що він виконає свої зобов'язання, які мені надав, і вона запрацює", – сказав Резніков.

Наразі до роботи не готовий ні керівник, ні агенція. Вона не працює саме тому, що є чітко розписані дії, які потрібно виконати до початку роботи.

"Є певні процедурні речі, зокрема й постанова уряду, яка надасть певні компетенції. Тому це питання до автора ідей", – підсумував міністр.

Скандали у Міноборони