"Агентурна мережа" зі скабєєвою та кабаєвою: у Нацгвардії потролили заяви росіян

Пропагандисти кремля та їхні посадовці кожного дня транслюють маячню, яка дискредитує передусім росію. Тому в Нацгвардії України вирішили "зізнатися" в тому, що всі ці люди – лише наша агентурна мережа.

Сатиричну публікацію зробили у відповідь на фейк, який пошили кремлівські ЗМІ щодо вбивства доньки дугіна. Пропагандисти сказали, що це була операція службовиці Нацгвардії.

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Як НГУ потролила росіян

У фейку кремля навіть показували "посвідчення" людини з Нацгварді, яка скоїла підрив авто. Це демонстрували, наче неймовірне розкриття агентурної мережі, тому українські служби були змушені відреагувати.

Google все пам'ятає! Все, що попало туди хоч раз, там залишається. Якщо пошукати, то можна знайти посвідчення цілої "агентурної мережі" НГУ,

– мовилося у дописі.

У прикріплених фото були посвідчення всіх найвідоміших інформаційних зливних бачків росії. Окрім цього, навіть згадали підсанкційну коханку путіна кабаєву та представницю російського мзс захарову.

Посвідчення агентурної мережі в росії / Фото Нацгвардії України

Детальніше про брехню щодо вбивства доньки Дугіна

На останньому фото фейкове посвідчення, яке й поширюють російські пропагандисти.

ЗМІ росії розповідають, що українська агентка без підтримки самотужки пробралася на охоронюваний ФСБ паркінг, заклала вибухівку та абсолютно непоміченою втекла до Естонії. Причому нібито вона робила це все зі своєю 12-річною дитиною. У посвідчені вказували, що це Наталія Павлівна Шабан.

Лише про одну людину з таким ПІБ інформацію хоч у якомусь вигляді можна уточнити по відкритих реєстрах. У такому реєстрі помічено, що у неї був Mini Cooper. Згідно історії росіян, саме на Mini вона і поїхала на спецзавдання. Чим вам не героїня бойовика?

– зауважили в НГУ.

До теми – що відомо про дугіна та його доньку: дивіться відео ​