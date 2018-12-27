Агентурну групу, якою керувала військова розвідка РФ, викрили в одному з міст України

Агентурну бойову групу на Одещині викрила Служба безпеки України. Угрупування було сформоване військовою розвідкою РФ для виконання терористичних та диверсійних завдань у південному регіоні України.

Про це на брифінгу повідомив представник Департаменту контррозвідки СБУ, передає УНН.

Читайте також: Поліція скандально розгромила мітинг проти забудови і затримала активістів у Одесі: ганебні фото

За інформацією СБУ, діяльність агентурної мережі було викрито на початку 2018 року. Координацію з російськими спецслужбами угрупування проводило з тимчасово анексованого Криму.

Окремі члени групи брали участь у бойових діях проти сил Антитеррористичної операції на Сході України. Виявлено 4 схрони із засобами ураження,

– повідомили в СБУ.

Також у службі зазначили, що куратори з РФ були зацікавлені в отриманні інформації про функціонування оперативного командування ЗСУ, діяльність та планування спеціальних операцій з Управління СБУ, про підрозділи в Одеській області.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила та затримала 20 грудня керівника агентурної мережі російської воєнної розвідки, який діяв на території Миколаївської області. Затриманий виявився громадянином України з подвійним громадянством. Був завербований у Росією в окупованому Севастополі та виїздив у Крим на зустрічі.