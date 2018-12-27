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      Агентурну групу, якою керувала військова розвідка РФ, викрили в одному з міст України

      1131 Читать новость на русском
      СБУ
      СБУ / Фото з відкритих джерел

      Агентурну бойову групу на Одещині викрила Служба безпеки України. Угрупування було сформоване військовою розвідкою РФ для виконання терористичних та диверсійних завдань у південному регіоні України.

      Про це на брифінгу повідомив представник Департаменту контррозвідки СБУ, передає УНН.

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      За інформацією СБУ, діяльність агентурної мережі було викрито на початку 2018 року. Координацію з російськими спецслужбами угрупування проводило з тимчасово анексованого Криму.  

      Окремі члени групи брали участь у бойових діях проти сил Антитеррористичної операції на Сході України. Виявлено 4 схрони із засобами ураження,
      – повідомили в СБУ.

      Також у службі зазначили, що куратори з РФ були зацікавлені в отриманні інформації про функціонування оперативного командування ЗСУ, діяльність та планування спеціальних операцій з Управління СБУ, про підрозділи в Одеській області.

      Нагадаємо, Служба безпеки України викрила та затримала 20 грудня керівника агентурної мережі російської воєнної розвідки, який діяв на території Миколаївської області. Затриманий виявився громадянином України з подвійним громадянством. Був завербований у Росією в окупованому Севастополі та виїздив у Крим на зустрічі.

      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія СБУ Тероризм Новини Одеси
      Джерело: 24 Канал
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