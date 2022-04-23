Агітація за "русскій мір" і артилерійські обстріли: в ЗСУ доповіли про дії ворога на Півдні
Джерело:Оперативне командування "Південь"
Російські загарбники не припиняють агітувати за "русскій мір" в окупованих населених пунктах. Водночас вони їх постійно обстрілюють, потрапляючи снарядами у житлові будинки.
Окупанти продовжують вдавати, що українці з радістю чекали їх на своїй землі. Однак вороги не можуть отримати підтримки цивільних, навіть погрожуючи їм обстрілами.
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Окупанти агітують за "русскій мір" та обстрілюють міста
В Оперативному командуванні "Південь" розповіли, що російські війська продовжують оборонятися на зайнятому рубежі в Херсонській та Миколаївській областях.
В окупованих населених пунктах не припиняється агітація місцевого населення за "русскій мір", підготовка до фейкових референдумів та розповсюдження інформації, що весь Південь України вже охоплений ейфорією зустрічі "АсвАбАдітелей",
– зауважили захисники.
Водночас загарбники постійно здійснюють артилерійсько-мінометні обстріли цих самих населених пунктів.
Українські підрозділи продовжують завдавати окупантам втрат, завдаючи ракетно-артилерійських ударів по їхніх позиціях. За добу вони вразили 7 цілей. Наразі втрати ворогів уточнюються.
Дивіться звернення представника Оперативного командування "Південь":
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