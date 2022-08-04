Агресивна поведінка Китаю може зблизити Індію зі США, – експерт

Війна, яку розпочала росія проти України, "розв'язала руки" іншим світовим диктаторам. Відтак Китай вкотре провокує Тайвань, а також Північна Корея, яка намагається отримати бонуси. Проте агресивна поведінка Китаю щодо Тайваню, так чи інак допоможе США у зближенні із Індією.

Про це 24 каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. Він також зазначив, що навряд Індія буде діяти спільно із західними країнами, але певні зміни у стосунках все ж відбудуться.

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"Зараз Індія буде більш схильна до дій у одному фарватері із західними країнами. Навряд Індія буде сильно допомагати, це навряд можливо", – каже Олександр Краєв.

Найімовірніше, надалі ми будемо бачити збільшення військової присутності США довкола Тайваню, а Китай надалі провокуватиме острів,

– зазначає аналітик.

Як розвиватимуться події у районі Індійського океану, поки невідомо. Але на думку Краєва, саме тут буде найцікавіша частина цього нового протистояння.

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Індія у червні закупила рекордні обсяги нафти з росії

Варто додати, що це приблизно п'ята частина від загального обсягу імпорту Індії, яка є споживачем нафти у світі з топ 3. Нафтопереробні компанії з Індії скуповують сировину в держави-агресорки із суттєвими знижками відносно еталонної марки нафти Brent й основних сортів нафти із Близького Сходу.

Річ у тому, що деякі західні компанії та країни відмовилися співпрацювати з москвою у цьому секторі. Головна причина такого кроку – повномасштабне вторгнення росії в Україну. У червні 2022 року Індія імпортувала 4,8 мільйона барелів нафти:

Це на 3,8% менше від обсягу, який був придбаний у травні%

від обсягу, який був придбаний у травні% Але водночас майже на 23% більше ніж роком раніше;

ніж роком раніше; У 2021 році імпорт нафти був на низькому рівні, оскільки попит був під ударом другої потужної хвилі коронавірусу в країні.

Загалом імпорт російської нафти в Індії у червні зріс на 15,5% у порівнянні з травнем.