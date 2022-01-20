Агресія та хімічні атаки: Держдеп США розповів про популярні російські фейки щодо України

Державний департамент США зібрав популярні фейки Росії про Україну, які держава-агресорка поширює на міжнародній арені. Відомство спростувало їх, вказавши правдиву інформацію.

У Держдепі зазначили, що мета таких дій зі сторони Росії – показати, що Україна начебто є агресором у російсько-українських відносинах.

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Російські фейки та їхнє спростування

Брехня 1 – Україна та українські чиновники є агресором у російсько-українських відносинах.

Правда – хибні заяви режиму Володимира Путіна звинувачують жертву, тобто Україну, в російській агресії. Росія вдерлася в Україну у 2014 році, окупувала Крим, контролює збройні сили на Донбасі та зосередила понад 100 тисяч військовослужбовців на кордоні з Україною. Водночас президент Путін загрожує "взаємними військово-технічними" заходами, якщо його вимоги не виконають.

Брехня 2 – Захід підштовхує Україну до конфлікту.

Правда: Кремль спровокував нинішню кризу, розмістивши понад 100 тисяч військових на кордоні з Україною, при цьому жодних військових дій на українській стороні кордону не проводилося. Російські військові та спецслужби атакують Україну дезінформацією, намагаючись змусити світ повірити в те, що поведінка України може спровокувати глобальний конфлікт. Путінський режим намагається обдурити світ і переконати громадян Росії у необхідності російських військових дій в Україні.

Брехня 3 – розгортання Росією бойових сил – це лише передислокація військ на її власній території.

Правда – це не просто ротація військ, а чітка російська загроза суверенітету і територіальній цілісності України. Нарощування потенціалу супроводжується активними заходами щодо дезінформації, покликаними підірвати довіру до українського уряду та створити привід для подальшого російського вторгнення.

Брехня 4 – США планували хімічні атаки на Донбасі.

Правда – США й Росія є учасниками Конвенції з хімічної зброї. Відповідно до своїх зобов'язань, за цією міжнародною угодою Сполучені Штати не застосовують хімічну зброю. Натомість за останні роки російський уряд двічі використовував хімічну зброю для нападу та спроби вбивства супротивників, зокрема на чужій території.

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Брехня 5 – Росія захищає етнічних росіян в Україні.

Правда – немає правдивих повідомлень про загрози етнічним росіянам чи російськомовним зі сторони українського уряду. Але є перевірені повідомлення про те, що в окупованому Росією Криму та на Донбасі українці стикаються з придушенням своєї культури та національної ідентичності та живуть в умовах жорстоких репресій та страху.

Брехня 6 – НАТО планувало змову проти Росії після закінчення холодної війни й оточило країну військами.

Правда – Альянс є оборонним союзом, метою якого є захист своїх держав-членів. Усі союзники підтвердили на саміті у Брюсселі у червні 2021 року, що "НАТО не прагне конфронтації та не становить загрози для Росії". Крім того, організація не оточує Росію. А ще Альянс ніколи не обіцяв не приймати нових членів. Розширення НАТО не спрямоване проти Росії.

Брехня 7 – Захід уникає дипломатів та одразу йде до санкцій.

Правда – США та партнери ведуть інтенсивну дипломатію для вирішення кризи, зокрема безпосередньо з російським урядом. Президент Байден двічі розмовляв з Путіним. Водночас американські офіційні особи провели десятки зустрічей на високому рівні й телефонних дзвінків з російськими та європейськими колегами. Усе заради мирного вирішення ситуації.

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