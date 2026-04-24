Росія готує ґрунт для нападу на країни Балтії: в ISW попереджають про нову загрозу

Москва вже зараз формує інформаційні передумови для можливого конфлікту з країнами Балтії. Аналітики вважають, що Кремль намагається виставити НАТО агресором.

Росія почала активно формувати інформаційний фон для можливого нападу на країни Балтії, роблячи це паралельно з переговорами щодо України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Дивіться також Росіяни готуються до механізованого наступу на одному з напрямків: огляд фронту від ISW

Що відомо про плани Росії?

23 квітня Рада безпеки Росії заявила, що Литва нібито створює "осередок напруженості" біля кордону з Калінінградською областю та мілітаризує країну під приводом захисту від Росії.

Також заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко звинуватив навчання сил НАТО у відпрацюванні сценаріїв блокади та захоплення Калінінградської області. За його словами, Альянс нібито свідомо посилює конфронтацію.

Водночас аналітики ISW наголошують, що такі заяви є частиною інформаційної кампанії Кремля. Її мета – переконати, що саме НАТО є агресором, попри те, що Росія веде війну проти України. Експерти також вважають, що Москва може використати тему Калінінградської області як привід для можливих агресивних дій проти країн Балтії або Польщі.

Важливо! Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук у розмові з 24 Каналом розповів, що Росія може готуватися відкрити другий фронт проти країн Балтії. Проте, це не обов'язково має бути повномасштабне вторгнення, як у випадку з Україною.

Що відомо про спроби Росії зробити провокації щодо країн Балтії?