росіяни днями спробують взяти кілька міст на шляху до Слов'янська і Краматорська, – Британія

Найближчим часом росіяни активізуються для наступу на Донеччині. Вони намагатимуться захопити кілька міст дорогою до Слов'янська і Краматорська.

Окупанти, зокрема, захочуть взяти Сіверськ та Долину. Такі припущення висловили в Міністерстві оборони Великої Британії 13 липня.

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Спробують взяти міста вже протягом цього тижня

На Донбасі російські війська, ймовірно, зосередяться на взятті кількох невеликих міст протягом наступного тижня, зокрема Сіверська та Долини, на підступах до Слов’янська та Краматорська,

– мовиться в повідомленні.

Також у Міноборони вважають, що райони Слов'янська та Краматорська, ймовірно, залишаються основними цілями на цьому етапі операції.

Основні повідомлення від Міноборони Британії

росія продовжує намагатися підірвати легітимність української держави та консолідувати власне управління та адміністративний контроль на окупованих територіях. Зокрема, мовиться про указ, який полегшить українцям отримання російського громадянства.

Антиросійські настрої в окупованій Україні призводять до нападів на російських і проросійських чиновників. Окупаційна "влада" Великого Бурлука визнала, що один з мерів "загинув" 11 липня внаслідок підриву автомобіля. Ймовірно, напади на чиновників посиляться. Це потенційно збільшить тиск на вже скорочені військові формування та формування безпеки.

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