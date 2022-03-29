Агресор має бути відкинутий не в 90-ті роки, а в 19 століття, – Шмигаль про санкції проти Росії

У вівторок, 29 березня, уряд України вперше з початку війни провів відкрите засідання. Глава Кабміну Денис Шмигаль також згадав про санкції проти Росії.

Шмигаль наголосив, що ті санкції, які уже запровадили проти Росії, мають безпрецедентний характер, інформує 24 канал.

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Санкції проти Росії

Шмигаль додав, що Російська Федерація ізольована, але цього недостатньо. Він наголосив, що агресор має бути відкинутий не в 90-ті роки, а в 19 століття.

Він на це заслуговує,

– додав глава уряду.

За словами прем'єр-міністра, вони продовжать переговори з партнерами щодо ембарго на придбання російську нафту, закриття для держави-агресора європейських портів та припинення роботи там всіх західних компаній.

Засідання Кабміну від 29 березня: дивитися відео